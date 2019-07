El partido irlandés Sinn Féin se lleva un 'zas' por acusar a la Eurocámara de violar la democracia

Este viernes en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un ¡ZAS, en toda la boca! al eurodiputado irlandés, Matt Carthy.

Ojo, no confundir con McCarthy. El irlandés tiene 41 años y lleva desde los 21 viviendo de la política. Eso es que está muy comprometido con las causas. Sobre todo, con una: es del Sinn Fein, que es donde lleva militando… iba a decir que desde que tiene uso de razón … pero no.

Ya saben que Puigdemont siempre ha sido muy valiente y coherente. No se fugó por miedo sino para internacionalizar el conflicto; no encabezó las listas al Parlamento europeo para protegerse y seguir viviendo por la cara, sino para defender los derechos de la República proclamada pero no implementada de Cataluña; y ayer no puso un pie en Estrasburgo, pero no fue por miedo, sino para no quitar protagonismo a los vecinos de la República que se fueron de peregrinación para tocarle.

Así que, como no pudo montar el numerito en Estrasburgo hizo dos cosas: se hizo una foto con un autobús y se buscó un aliado. A uno del Sinn Féin, que es un partido que apunta muy bien las causas que defiende… y va a muerte con ellas. Y que, como sabrán, tiene una trayectoria ética intachable.