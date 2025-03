Una octogenaria de Barcelona desvela el alimento que añade cada mañana al desayuno para completar una maratón de 42 kilómetros

27.000 personas correrán los 42,195 kilómetros del maratón de Barcelona el próximo domingo 16 de marzo. Entre los miles de participantes, hay un dorsal muy especial: el que portará una corredora de 80 años que, desde hace dos, todas las mañanas se calza las zapatillas y corre 10 kilómetros.

Es Mary Palmer, una mujer muy delgada que cada día corre a primera hora por el parque del Putxet (Barcelona), como explica Expósito en La Linterna. Una mujer que tiene unos hábitos muy marcados y fijos: cada día toma el mismo alimento con el desayuno y se prepara la misma bebida para seguir en forma a su avanzada edad. Pero la historia de esta corredora tardía empezó hace 15 años cuando se jubiló como profesora de inglés.

Alamy Stock Photo Una mujer corre en el centro de una ciudad europea

El país que motivó a Mary para correr

Mary Palmer nació hace casi 80 años en Saqués, en la provincia aragonesa de Huesca. Fue profesora de inglés más de tres décadas y, al jubilarse en 2010, se puso a trabajar para cumplir un sueño: recorrer la montaña más alta del mundo en el Nepal.

La aventura le sirvió para descubrir, a su paso por las aldeas, a una población muy solidaria. La experiencia le llevó a crear la asociación benéfica Shamrock para financiar una escuela en aquella tierra. Ella misma lo recordaba este martes en los micrófonos de La Linterna. “La iniciativa y la razón principal para mí, para correr, es recaudar fondos para el proyecto de estos siete Shamrock Students que tenemos, que empiezan el curso académico 25-26, que Nepal empieza en abril”.

Instagram Mary Palmer, la octogenaria que corre cada día en Barcelona

Mary tiene raíces británicas porque sus padres eran escoceses y, a su llegada a Nepal, conoció a un inglés y el trabajo que hacia en su ONG. A través del proyecto del británico fue como empezó a enviar los fondos que recaudaba para los niños nepalíes. “Conseguí una donación de una familia que conozco que salvó la escuela”, revela en COPE la octogenaria. El único problema fue que esa donación tuvo que ir a la ONG del Reino Unido porque en Nepal no había una asociación. “Y entonces me di cuenta, para poder sostener esta escuela, tenía que realmente registrar una asociación aquí, porque la gente no iba a dar donativos para que fueran al Reino Unido y luego fueran a Nepal”.

Los primeros 10 kilómetros

Mary trabajó como profesora de inglés en el Oak House School, lo que la obligaba a caminar diariamente media hora hasta llegar al cole. Estaba claro que hacer kilómetros nunca le asustó. Por eso, cuando se jubiló, una de las cosas que tenía en la agenda era peregrinar hasta Santiago de Compostela. “Era el 2010 y era un año compostelano”, rememora la mujer en COPE. Explica que fue una experiencia espiritual, pero también una experiencia práctica. “Les decía, “empezad con 20 kilómetros y luego vais subiendo”. Y luego veo todo lo que yo hice y en el primer día ya hice treinta y tantos kilómetros”.

Mary empezó a correr en 2023, cuando una compañera del coro Free Choir de Barcelona en el que canta gospel, le animó a participar en una carrera. Subraya que esos fueron sus primeros 10 kilómetros. “Lo encontré muy bien, sobre todo pensando en aquellos niños, que necesitábamos fondos. Y como yo los conozco, sé exactamente lo que necesitábamos”.

El alimento en cada desayuno

En cuanto a sus entrenamientos, no cuenta con ayuda externa. Se levanta todos los días a las 6.30 de la mañana y en cuanto los jardineros abren el parque ella empieza a recorrer sus caminos. “Subo escalones, muchos escalones”, confiesa. “Y después paso corriendo y doy vueltas, cada una que doy en este parque, en el Putxet, es un kilómetro y, cuando corro plano, pues serán unos ocho o nueve minutos por kilómetro”.

Cada mañana tomo pan con espelta, con sésamo y aceite también, y un huevo duro cada día" Mary Palmer Corredora de maratón a los 80 años

Mery corre en ayunas cada mañana ante la admiración de los más madrugadores que pasean a sus mascotas e insiste en que no toma ninguna bebida energética, aunque sí se prepara una bebida concreta. “Tomo una manzanilla, una infusión, en la que le pongo jengibre y cúrcuma. Y después, cuando ya la voy a tomar, le añado el zumo de un limón y una cucharada de miel”.

Así, la dieta especial de la octogenaria de Barcelona está en el desayuno: “También tomo pan con espelta, con sésamo y aceite también, y un huevo duro cada día”. Así, este domingo, las calles de la ciudad condal serán testigos del último entrenamiento de Mary Palmer. “Iré sola. Voy a ir con el móvil por si pasa algo. Y voy a ir hasta el Tibidabo y después voy a ir hasta hasta Esplugues de Llobregat, que son 20 kilómetros, y luego volveré los otros 20 kilómetros”, concluye la corredora.