Luis del Val: "Trump y Musk son hijos de millonarios, que se han vuelto todavía más millonarios, y que consideran que eso les facilita pasaporte para informarnos"

Los económicamente poderosos siempre han influido en la política. O bien apoyando con dinero las campañas de los candidatos políticos, o bien colocando personas de su confianza cerca del Ejecutivo, o corrompiendo con dinero para comprar voluntades políticas. Estas tres vías siempre han estado en funcionamiento, pero vamos, de una manera discreta.

Lo que hemos visto hoy, por ejemplo, colocar a Elon Musk en un lugar de protocolo más importante que quienes van a ser ministros o secretarios de Estado del nuevo gobierno. Viene a ser algo así como si en la toma de posesión de un presidente del gobierno en España se sentara en lugar preferente a todos los demás el presidente del BBVA o del Banco de Santander. Claro que aquí en España ya los consejos de administración, una empresa tan importante como Telefónica, se han celebrado en el Palacio de la Moncloa, que vendría a ser, no sé, como si se cambiara de presidente del Bank of America o del Citigroup, los dos bancos más importantes de Estados Unidos, en una reunión en la Casa Blanca con Donald Trump.

Comprendo lo bien que se llevan Trump y Musk porque los dos son hijos de millonarios que se han vuelto todavía más millonarios. Y consideran que eso les facilita pasaporte para informarnos, por ejemplo, que las vacunas son buenas o malas, porque consideran que si son riquísimos no tienen que perder el tiempo estudiando medicina para saber lo que es bueno y malo para nuestra salud.

Quiero decir que lo que más me inquieta no es que el hombre más rico del mundo influya sobre Trump y los dos sean millonarios y empresarios, o que se evidencie de una manera tan grosera y evidente esa amistad, sino ese refocilamiento en pensar que tienen razón en todo lo que se les pasa por la cabeza. No son tontos, son muy inteligentes, pero la soberbia ángel les arrastra.