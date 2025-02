Luis del Val: "Los políticos conocen el campo solo debido a que en alguna ocasión alquilaron una casa rural"

Desde hace bastantes años el 95% de los políticos que forman parte de los consejos de ministros, de cualquier partido, conocen el campo solo debido a que en alguna ocasión de sus vidas alquilaron una casa rural, y coste que el actual ministro de Agricultura pertenece al minoritario 5% y no ha sido de los peores.

Esta falta de conocimiento no es exclusiva de los políticos españoles. Hace casi un cuarto de siglo, tras ser nombrada ministra de Agricultura a Loyola de Palacio, se tuvo que marchar a Bruselas y convenció al comisario de Agricultura de la Unión Europea para que visitara España, porque los componentes de la comisión estaban empeñados en que España tenía demasiados viñedos y demasiados olivos y que debíamos arrancar olivos y ponernos a plantar patatas y cebollas. Cuando el comisario, de la mano del Loyola de Palacio observó los secarrales en los que crece el olivo y la vid, cambió de opinión.

Cuento esto para constatar la terrible lucha que les espera a agricultores y ganaderos que cada vez tienen que cumplir más normas laborales y medioambientales. Los tomates salen más caros, y viene Marruecos donde hasta los menores de edad trabajan medio gratis y los pesticidas se usan a barra abierta y los ofrecen más baratos. Llegan las cosechas, hay que contratar temporeros y entonces Yolanda Díaz, cuyo fondo de armario no es apto para visitar ni siquiera un huerto, dice que hay que hacer contratos fijos discontinuos.

Por si fuera poco, vienen los misioneros del medioambiente defendiendo al lobo. Y el lobo, ya hay superpoblación, se come las ovejas y nadie rechista hasta que un día en un pueblo de esos que los ministros desconocen, si no encuentra una oveja matará a un niño si es que queda algún niño, jóvenes desde luego muy pocos. ¿Se acuerdan de los lamentos de los políticos por la España vaciada y lo mucho que iban a hacer? Pues como no tengan éxito las protestas de ahora, de la España vaciada pasaremos a la España abandonada. No es una profecía, es un simple razonamiento.