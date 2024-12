Luis del Val: "Que nadie piense que Sánchez discrimina a unas comunidades de otras según sean gobernadas por el PSOE o por el PP. Les miente a todos sin hacer distinciones"

La Palma es uno de los lugares más bellos del planeta. Solo me enturbia el gozo cuando conduzco un vehículo alquilado por esos túneles tan estrechos y ajustados que ignoro si al pararse el coche podré abrir la puerta. Pero merece la pena sufrir unos minutos de claustrofobia. Las once veces que Pedro I el Mentiroso visitó la isla no fue por búsquedas de belleza paisajística sino para anunciar ayudas. Los 40 desplazamientos de ministros también para lo mismo. En la erupción del volcán solo hubo una víctima mortal.

En Valencia, en cambio, hubo 223 muertos y solo dos visitas del presidente del gobierno. Pero nadie piense que Pedro I el Mentiroso discrimina a unas comunidades de otras según sean gobernadas por el PSOE o por el PP. Nada de eso. Les miente a todos sin hacer distinciones y le da igual que sean palmeros o valencianos. Quienes perdieron sus casas por la erupción del volcán o las tierras que cultivaban ya han tenido tiempo de comprobar la mentira.

A los damnificados de Valencia les aguardan tres años de espera para corroborar que no hay ninguna discriminación con ellos. Me imagino sin mi casa, sin la platanera que me daba de comer, viviendo en un barracón y lo que más me enrabiaría, lo que me resultaría insoportable sería recordar aquellas visitas en las que anunciaba la llegada de millones de euros como si fuera un rey mago.

Y la desconsideración, el desprecio a mi familia y a mí con esa impostura de la que sacaba el rédito de una fotografía y un par de minutos de televisión. El desahogo insultante de su arrogante displicencia como si mi familia y yo fuéramos unos muñecos de cartón. Y entiendo que eso sea difícil, muy difícil de aguantar.