El llamamiento de una vecina de La Palma que no ha recuperado su casa tres años después de la erupción del volcán: "Estamos hartos"

Amanda Melián, la dueña de la casa sepultada por la lava del volcán de La Palma y una de las más fotografiadas desde que hace tres años el Cumbre Vieja comenzara a escupir cenizas, está cansada de no poder vivir en su hogar por la inacción de la administración.

"No es justo lo que nos está pasando", asegura en Mediodía COPE a Jorge Bustos y Pilar Cisneros, que han recordado como el 19 de septiembre de 2021, la vida de los palmeros daba un giro inexperado.

Cansada de no poder recuperar su casa, Amanda, la ha forrado de plástico para evitar que la fotografiaran más, porque mucha foto, pero su familia no tiene su hogar, "espero que esto sea un aquí estamos, que no estamos olvidados y seguimos en la lucha. Estamos a la espera, hay mucha arena que quita, pero estamos esperando poder hacerlo", casi suplica.

Tres años después: de la reconstrucción de la isla a otra alerta

La Plataforma de Afectados sigue pidiendo al Gobierno los 100 millones pactados para 2024, sigue la preocupación porque Tajogaite, como ahora se conoce, vuelve a mostrar señales de actividad.

La destrucción provocada por el volcán dejó un balance de daños de cerca de mil millones de euros. Hubo una única víctima mortal: un hombre de 72 años que colaboraba con autorización en la limpieza de ceniza, y que falleció a causa de respirar el monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno que emanaba del volcán.

Cuando se apagaron las últimas brasas, 85 días después, más de 2800 edificios y 350 hectáreas de tierras de cultivo habían quedado sepultados bajo la lava litificada. Miles de vidas cambiaron de forma perpetua y grave a causa de una de las erupciones europeas más destructivas del siglo pasado.

En junio de 2022 fue creado el Comisionado especial para la Reconstrucción de la isla de La Palma, un organismo con rango de Subsecretaría de Estado que depende del Ministerio de la Presidencia. Félix Bolaños reiteró su compromiso y señaló que el Gobierno ha movilizado alrededor de 640 millones de euros para esta causa hasta la fecha.

Durante este verano, movimientos sísmicos detectados en el volcán de La Palma han generado preocupación entre los geólogos. Aunque es imposible predecir con exactitud cuándo o si el volcán entrará nuevamente en erupción, las autoridades prepararon planes de emergencia para proteger a la población y minimizar los daños.