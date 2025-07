Viaja en pareja a Praga y, al ir a un museo, da media vuelta por lo que ve su mujer al llegar a unas escaleras: "Una barbaridad"

En el 900.50.60.06 hablamos con nuestros 'Fósforos' sobre museos raros. Juan Manuel es el primero en responder al tema del día. En su ciudad, Villena (Alicante), dice que tienen "el museo del botijo. Es una maravilla. Cuenta con una cantidad ingente de botijos de diferentes estructuras y colores. Es curioso y agradable de visitar".

Inmediatamente después hablamos con Luis. Este oyente nos habla de un museo ubicado en República Checa. Su mujer bajó "las primeras escaleras y se volvió corriendo. Es un museo de huesos. Con esos cadáveres, hicieron lámparas, ofrendas, una barbaridad. Yo le eché valor. Pero no es nada agradable. Es que ves cadáveres pequeñitos. Cabezas y esqueletos". Por tanto, a la mujer le sobrepasó encontrar tal cantidad de esqueletos. Tanto, que dio media vuelta. Él consiguió ver el museo íntegro.

Hablamos con José. El 'Fósforo' visitó un museo en Andorra. Es todo en miniatura. Fue la primera vez que veía un museo. "Y encima no vi nada. Era todo muy pequeño. Ni con gafas ves aquello. Muy miniatura. Había figuras que ni con lupa veías lo que había ahí. Te ofrecen ellos como una lente y ves las figuras. Pero es que yo no veía nada. Ya te lo digo yo. Pero me lo pasé de muerte".

¿Y qué museo ha visitado María Pilar? Responde, acabando la sección, que "en Santillana del Mar. He estado en el museo de la tortura. Lo he visto dos veces. Y no descarto ir una tercera vez. No te puedes creer las barbaridades que se han hecho".

DESCUBRE MÁS MUSEOS RAROS QUE PUEDES VISITAR EN ESPAÑA

Uno de estos museos es el de la alpargata. Este se encuentra dentro de un hotel rural en Cervera del río Alhama en La Rioja y nos acerca curiosidades de este zapato. Se puede aprender desde cómo se fabrican, qué materiales se utilizan y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años.

Si te encanta el misterio, el museo de las brujas en Zugarramurdi, Navarra está pensado para ti. Tiene una gran historia detrás. 53 vecinos de esta comarca fueron acusados de brujería y asesinados por ello.

Este hecho convirtió a este pueblo en “El pueblo de las brujas”. Pero también hay más lugares fantásticos en Zugarramurdi que puedes visitar. Además del museo, es bueno ver las cuevas donde se realizaban ritos paganos. Fueron una excusa que utilizaron los inquisidores para demostrar que se practicaba la brujería.

Alamy Stock Photo Paisaje de la ciudad de Zugarramurdi en Navarra

Un básico en nuestra alimentación es el pan. Y sí, en Mayorga (Valladolid) hay un espacio dedicado a él. Muestran la historia del pan, cómo se elabora y su evolución.

En Almagro, Castilla La Mancha hay una muestra de encaje y blonda que puede darte muchas ideas para elaborar o soñar con ese vestido o prenda que siempre has querido. Pueden verse una amplia colección de trabajos realizados con encaje de bolillos y también organizan talleres para las personas interesadas en saber hacer este tipo de encaje

Por último, te hablamos de un museo ubicado en Jijona (Alicante). Es una de las localidades que más turrón produce en España y en el mundo. Y sí, también le dedican un museo. Para los más golosos. Puedes aprender detalles muy interesantes de su fabricación, cómo se promociona o se distribuye.