Luis Del Val: "Me molesta el chovinismo en la superficie de cualquier conversación con un francés, ese patrioterismo rancio"

Pues mira, a mí Francia me produce parecida mezcla de sentimientos a los que suscita un vecino cercano. Amor, envidia, admiración, antipatía y afecto. Parece que fue el presidente de la III República, Luis Adolf Ziers, quien dijo aquello de «L'Afrique commence dans le Pyrénées», África empieza en los Pirineos. Solo a un vecino muy cercano se le puede ocurrir esa frase tan llena de desprecio.

Los franceses fueron los más renuentes a que España entrara en la Unión Europea y un personaje tan soberbio como injusto, Gis-Jacques d'Eusténge, fue protector de los asesinos setarras que se escondían de sus crímenes en el sur de Francia, allí donde no comenzaba África sino la monstruosidad de un terrorismo cruel y despiadado. Hice un bachillerato donde el idioma francés era obligatorio y Dumas, Balzac, Julio Verne, Emilio Uzzola y Simenon fueron el parvulario que me enseñó a amar la literatura.

Conocí París mucho antes de viajar a Madrid y creo que he dormido en el Hotel de Suilly de la Rue de Secols más noches que en cualquier otra ciudad española. Me emociona escuchar la marsellesa, a pesar de su letra brutal, y me molesta el chauvinismo que aparece en la superficie de cualquier conversación con un francés, ese patrioterismo rancio, el hijo pobre de la grandeur.

Entre el ensimismamiento con su grandeur y la falta de reformas, Francia está en crisis, no sólo política sino social. Pero de allí venían los aires de libertad cuando estábamos en plena dictadura y fue hogar de los españoles que huyeron tras la guerra y luego el lugar de donde traíamos los libros que aquí estaban prohibidos. A veces es un mal vecino, pero cuando escucho la voz de Edith Piaf cantar La Vie en Rose, O non, je ne regrette rien, no, no me arrepiento de nada, estoy escuchando el sonido de mi temprana juventud.