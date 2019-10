Erasmus a los 82: "Fue una experiencia maravillosa"

Puede que alguna vez en tu vida hayas lamentado no haber hecho algo que te habría gustado y que ahora piensas “bah, se me pasó el momento, perdí ese tren… si volviera atrás si que lo haría” pero... ¿quién te dice a ti que no puedes hacerlo?

Nunca es tarde si la dicha es buena. Con este refrán podríamos resumir la historia de Miguel Castillo. Tiene 82 años, fue notario toda su vida hasta la jubilación, pero llegada esta no se veía de parque en parque dando de comer a las palomas o durmiendo largas siestas, así que... ¿qué crees que hizo? Se matriculó en Geografía e Historia, y aún fue más allá, porque no hace mucho regresó de su beca Erasmus.

Este jubilado universitario vivió durante seis meses en Verona (Italia). "Fue una experiencia maravillosa", le cuenta a Beatriz Pérez Otín en 'La Noche'. Miguel acaba de pasar por unas revisiones médicas, porque lleva 4 bypasses, "uno más que el rey"-bromea-, y cuenta que "ahora con la enfermedad querían venir a verme unos amigos" que hizo durante su experiencia Erasmus, en la que, de las 4 asignaturas en las que se matriculó, sacó 2 sobresalientes y 2 matrículas de honor.

Este año acabará, si todo va bien, este grado universitario. "Procuro ir al día digamos, pero tengo que decir que tengo mucha ayuda por parte de los compañeros, tanto chicos como chicas, y yo también procuro compensar con asesoramiento y todo lo que pueda ayudarles para su bienestar", explica en COPE.

Miguel explica que en cuanto a "ordenadores y todo esto soy un poco vago, siempre digo que soy de palomas mensajeras, entonces necesito ayuda algunas veces". "Me encuentro feliz con la juventud a pesar de la mala prensa que tiene, pero hay gente joven buenísima en todos los aspectos, a mí me rejuvenece", ha señalado. Además, este anciano confiesa que es uno más en las cenas que organizan sus compañeros de clase: "Siempre les digo 'pero a partir de la 1.00 me tenéis que llevar a casa".