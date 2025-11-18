Los problemas físicos de Rodri preocupan a Paco González de cara al Mundial: "No fue convocado en Champions y las molestias le reaparecen cada poco"

El pasado miércoles, Rodrigo Hernández fue baja de última hora para el partido que el Manchester City disputaba contra el Borussia Dortmund en la cuarta jornada de la Champions League.

El centrocampista sufrió una lesión en los isquiotibiales el pasado 5 de octubre y reapareció el pasado domingo frente al Bournemouth en los últimos minutos del encuentro.

PA / Cordon Press Rodri se retira cabizbajo tras lesionarse en el partido del Manchester City.

GUARDIOLA ES PRUDENTE CON RODRI

Pero el temor a sufrir una nueva lesión grave ha obligado a Pep Guardiola a reservar al futbolista español también para el duelo de este domingo contra el Liverpool.

Rodri se recuperó en mayo de una lesión de rodilla y, desde entonces, está arrastrando pequeños problemas físicos que le impiden tener continuidad.

"Veremos, pero por ahora no creo que tomemos ningún riesgo", afirmaba Guardiola en rueda de prensa. Y añadía: "Luego está el parón de selecciones. Estamos todavía en noviembre y la parte más importante de la temporada aún está por llegar y le necesitaremos".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Guardiola y Rodri, en un partido del Manchester City

El técnico quiere ser prudente y aseguró: "Ojalá pudiéramos tenerle ya, pero Nico se está convirtiendo en un jugador muy importante".

LA PREOCUPACIÓN DE PACO GONZÁLEZ

En el último parón de selecciones, Rodri no formó parte de la convocatoria de Luis de la Fuente y tampoco fue citado este viernes por el seleccionador para disputar los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial 2026.

EFE Rodri saluda a la afición española antes de un entrenamiento de la Selección

Una ausencia que preocupa tanto a Maldini como a Paco González. "Con Rodri soy un poco pesimista", comentaba el director de Tiempo de Juego cuando Rubén Martín repasaba los centrocampistas que podrían ir al Mundial con España.

Mientras que Gonzalo Miró preguntaba a los dos por ese pesimismo. "Lo de Rodri no lo digo porque Luis de la Fuente no le tenga fe, es que jugó cuatro minutos en el penúltimo partido del City y no fue convocado en Champions. Las molestias le reaparecen cada poco", explicaba Paco González.

"El tema es que no se recupera. No tiene continuidad", afirmaba Maldini. Para finalizar, Gonzalo Miró seguía sorprendido ante los comentarios y señalaba: "Yo no me refiero ahora. Hablo del Mundial que todavía quedan seis o siete meses".

