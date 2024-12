José Mazuelos, obispo de Canarias: "Al 2025 le pido que el Gobierno busque el bien común y se sienten con todos"

En verano, en el mes de agosto, se decía que se podían alcanzar las 70.000 llegadas de migrantes a las Islas Canarias, pero se ha frenado un poco estos últimos meses. No obstante, en 2025 da la sensación de que va a continuar continuar esa línea. Por eso, el obispo de Canarias, José Mazuelos, señalaba este lunes en La Linterna que lo primero que hay que hacer “es dejarse hacer política con la inmigración y empezar a buscar entre todo el bien común”.

“Que Europa y el gobierno central se deje de hacer política y vamos a ver cómo atajamos una buena política de inmigración”, señalaba monseñor Mazuelos en La Linterna. Aboga por “una formación en origen e intentar que vengan la gente ya para los trabajos que se necesiten”, apunta. Así, insiste en que se trata de algo que deberían llevar a cabo entre “el gobierno central y Europa”, “de hablar con los gobiernos de origen”.

EFE Rescate de migrantes esta semana en La Restinga

Si creamos allí una formación y venir regularizado evitaría que el Atlántico se consiga convirtiendo en un cementerio, e intentar en ese sentido todo poner a una esa vía. Eso sí, destaca que se trata de una idea que sería “un granito de arena para paliar la inmigración y lógicamente a las mafias hay que atacarlas”.

Unos datos que no abarcan la realidad

Estos días hemos conocido un informe de la ONG Caminando Fronteras que señala que son 10.500 los muertos este año, pero son muchos más los que no se conocen porque, de hecho, hay noticias de pateras y de restos de cayucos que llegan al Caribe. “Nosotros con las Cáritas de Senegal, de Gambia, de Ghana o de Mali intentamos ver la gente que sale, los que llegan, tenemos informaciones sobre el gente que han llegado o que están muertos, pero nunca abarcamos toda la realidad”, denuncia el obispo de Canarias.

José Mazuelos, obispo de Canarias

Y es que, por ejemplo, la isla de El Hierro tiene 14.000 habitantes, y hay días que recibe llegadas de 200 y 300 personas a las que hay que atender.

Una petición para 2025

Mazuelos le pide así al 2025 “que nuestro gobierno se dedique a buscar el bien común, lo que decía el Rey en su discurso, el bien común, buscarlo en la inmigración y que se siente con todos”, comentaba en La Linterna. “Mire usted, lo que no puede hacer es que a la mesa de migraciones, Cáritas y las diócesis de Tenerife y Canarias no sean invitadas, porque no tenemos voz ni voto”.

“Estamos dando de comer a la gran mayoría, pero Cáritas están acogiendo, la iglesia está acogiendo, tenemos centros también en cooperación con el gobierno de Canaria acogiendo menores y estamos pidiendo formar estos menores, además de formación de que cuando se cumplan 18 años puedan tener sus papeles”. Pero, se queja el monseñor, “es una dejadez total de todo”.