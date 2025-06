Lo mínimo que la comunidad internacional debe exigir a Israel

El ex primer ministro israelí Ehud Olmert habla de “crímenes de guerra”. Para Friedrich Merz, canciller alemán, lo que está haciendo Israel en Gaza “no tiene justificación”. Keir Stammer, primer ministro británico, califica la situación de “espantosa e intolerable”. No son extremistas antisemitas, sino personas firmemente convencidas del legítimo derecho de Israel a la autodefensa que no dan crédito a la crueldad extrema con la que se está tratando a la población palestina. Gaza ha pasado de estar sometida durante tres meses a un bloqueo total a la distribución de ayuda, a la lamentable pantomima del reparto a cargo de una organización privada estadounidense. Cada entrega de alimentos, en los afortunados días en que efectivamente se produce, deja el resultado de decenas de personas muertas en medio del caos total. Este sistema de distribución, ha denunciado la ONU, equivale a una nueva humillación a las víctimas. Pensemos en mujeres, ancianos y niños exhaustos, desnutridos y sin acceso a agua potable, a quienes se está obligando a caminar decenas de kilómetros, para finalmente exponerles a una auténtica “trampa mortal”, tanto por la situación de inseguridad que la desesperación genera, como por el gatillo fácil que demasiado a menudo ha evidenciado el ejército hebreo. Muchos países están reclamando el regreso de la ONU a Gaza, y que sea la ONU quien se encargue de distribuir la ayuda y de atender a los refugiados en lugares seguros. Nada menos que esto debería exigirle la comunidad internacional al Gobierno de Netanyahu, imponiéndole duras sanciones en caso de incumplimiento.