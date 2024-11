El grito de auxilio de Alex, un vecino de Alfafar: "Que vengan las fuerzas militares, necesitamos ayuda urgente"

La tragedia provocada por la DANA sigue siendo peor que una pesadilla. Han muerto ya oficialmente más de 200 personas, pero la cifra va a aumentar.

Utiel, Paiporta, Santa Roja, Torrenes, Picaña, Alfafar, son algunas de las localidades más afectadas en las que, sin tiempo para lamentarse ni para descansar, están sus vecinos. Reciben ayuda de los de fuera, de los que llegan a echar una mano, pero los que viven allí se enfrentan a una situación inimaginable, porque limpiar sus casas es tirar sus recuerdos.

Alex Gomar es vecino de Alfafar y explica en 'La Linterna' cuál es la situación en su pueblo: "Son días muy complicados. Estamos teniendo que tirar todo lo que tenemos en casa que se ha mojado, muchos recuerdos, álbumes de fotos de pequeños. O sea, tirar a la basura muchas cosas".

Pese a la tragedia, Alex se siente afortunado: "Por fortuna, yo y mi familia estamos todos bien. Por fortuna no nos ha cogido en ningún sitio complicado, podemos estar todos a salvo. Así que por esa parte, nos sentimos afortunados.

Todavía hay garajes donde no ha entrado nadie. Yo he pasado, yendo a casa de un familiar, he pasado cerca de la puerta de un garaje, el agua hasta arriba, se veían coches apelotonados un poco por la rampa de salida del garaje"

La petición de los vecinos de Alfafar

En cuanto a la ayuda que están recibiendo, Alex explica a Expósito que viene, sobre todo, "de amigos que están viniendo desde lejos, como pueden, para echar una mano", y denuncia que "todavía no ha llegado la ayuda de policías, de bomberos, militares, nada. Todavía no ha llegado nada a esta zona".

En este punto, ha explicado qué es lo que más necesitan tres días después de la riada: "Alimentos, bebida, todo eso estamos, la verdad, bastante encubiertos. Ha venido gente con carros para traernos ese suministro básico. Lo que principalmente necesitamos es que vengan fuerzas militares, que vengan excavadoras, quitanieves, lo que sea, para mover las calles.

Porque todo lo que tenemos en casa, que lo hemos sacado fuera, ahora está en la calle y no podemos hacer más. O sea, no podemos movernos porque todos los escombros están en la calle. Necesitamos ayuda urgente para, sobre todo, limpiar las calles".

Vivir sin luz ni electricidad

Por otro lado, este vecino pone en valor la importancia de algo tan básico como el agua y la luz: "Hace unas horas se nos ha restablecido toda la luz, pero sí, hasta el momento estábamos sin luz. Aquí a las siete de la tarde y a las de noche teníamos que ir con velas, ducharnos con agua fría, no tenemos agua caliente todavía.

O sea, es que ya te digo, era completamente tercermundista. Ahora, gracias a Dios, ha podido llegar la luz y pues ya estamos por esa parte de bien.

Hoy, por fortuna, me he ido a casa de una familia que tengo aquí en el pueblo. No sabes lo que es agua caliente. Hemos estado tres días con agua fría, tres días, uno con agua fría porque nosotros anteriores no teníamos agua, ayer con agua fría y recibir aquí el agua caliente es brutal".

La ayuda de cientos de voluntarios

En 'La Linterna' también hemos podido hablar con Manu, uno de los muchos voluntarios que ha pasado todo el día repartiendo comida y agua en Riba-Roja.

"Principalmente, hemos ido al banco de alimentos de poblaciones más alejadas de donde ha llovido Y gracias a ellos hemos podido recolectar unos convoyes y por eso nos han ayudado muchos cuerpos de seguridad del Estado para poder acceder a los pueblos, porque era relativamente complicado llegar.

EFE Vecinos y personas de diversas comunidades autónomas trabajan como voluntarios para restablecer la normalidad en Alfafar

Gracias a los cuerpos de seguridad que nos han permitido pasar, hemos podido acceder hasta el epicentro de las catástrofes en coche. Y ya una vez con el coche dentro, pues hemos procedido a repartir con ayuda de los voluntarios y de la policía en concreto.

Hemos sido mis colegas del colegio de siempre y pues vista la tragedia, lo mal que lo está pasando la gente y la suerte que hemos tenido nosotros, pues hemos decidido que era una buena oportunidad para poder ayudar a los que no lo están pasando ahora mismo, ya que nosotros al final tenemos los medios y tenemos la capacidad, pues consideramos que es una buena oportunidad".