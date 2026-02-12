Expósito, sobre Óscar López echando la culpa a Lambán por los resultados del PSOE: "No se puede caer más en la indignidad"

COPE
Óscar López, Ángel Expósito y Javier Lambán
Expósito reacciona a los comentarios de Óscar López echando la culpa a Javier Lambán de los resultados del PSOE en Aragón

José Manuel Nieto

Publicado el

1 min lectura1:47 min escucha

Descargar

El presentador de 'La Linterna', Ángel Expósito, ha reaccionado con dureza a las polémicas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar López, en las que culpa al recientemente fallecido Javier Lambán de los malos resultados del PSOE en Aragón. Durante su programa en COPE, Expósito ha sido tajante: "No se puede caer más en la indignidad".

La culpa, según López, de Lambán

Las palabras del ministro han generado un profundo malestar. En el programa 'La Linterna' se han hecho eco de cómo Óscar López culpa a Lambán del desastre electoral del PSOE en Aragón, cuyo resultado para los socialistas supuso igualar el peor resultado de su historia. La colaboradora Maite Alcaraz ha recordado que López "le echa la culpa del batacazo que se han dado sus siglas y su candidata, Pilar Alegría, en Aragón, nada menos que a un varón recientemente fallecido, Javier Lambán, que además era crítico con Pedro Sánchez".

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante una sesión plenaria en el Congreso

Europa Press

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante una sesión plenaria en el Congreso

Alcaraz ha sentenciado con una valoración muy similar a la de Expósito: "No se puede caer más bajo". La periodista ha añadido que estas declaraciones llegan justo un día después de un pleno en el que, a su juicio, "se faltó al respeto a las víctimas de Adamuz", afirmando que "cuando creíamos que habíamos tocado ya a fondo la política española", la realidad vuelve a sorprender.

Indignación en antena

El malestar no solo ha quedado entre los periodistas, sino que también se ha trasladado a la audiencia del programa. El colaborador Gonzalo ha compartido el mensaje de un oyente que se preguntaba: "¿queda alguien en el PSOE con un mínimo de dignidad?". El mismo mensaje calificaba las palabras del ministro como injustificables y aseguraba que "esto sí que merece una rectificación inmediata". Unas críticas que se suman al análisis de Expósito sobre el "voto de los hartos" en la política actual.

No se puede caer más bajo"

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

