Expósito, sin palabras, tras escuchar la angustiosa llamada de emergencia del hotel en donde murió Liam Payne: “Disparate”

Ha sido una de las noticias más impactantes de esta semana y no es para menos: Liam Payne, exmiembro de One Direction, moría en Argentina a los 31 años. Una noticia que volaba rápidamente en las redes sociales tras conocerse las extrañas circunstancias de su muerte.

Por su juventud y porque estaba sano, costaba creer que hubiera sido a causa de algún fallo orgánico. Enseguida, se conocía que la muerte se producía tras caer de un tercer piso, desde el balcón de su habitación.

La información corría rápidamente por los mentideros de las redes sociales, y pronto se filtraban unas fotografías en las que se veía la habitación de dicho hotel totalmente destrozada y con restos de droga y otros artilugios para procesarla encima de la mesa.

A falta de conocer más detalles, se entiende que el cantante se precipitó por el balcón bajo los efectos, aparentemente psicóticos, de la droga.

Dejaba así a miles de fans en todo el mundo devastados, ya que, horas antes había estado junto a diferentes aficionados sacándose fotos, firmando autógrafos, y subiendo contenido a redes sociales.

Lo más llamativo es que, más tarde, se supo que esta muerte se podía haber evitado si los servicios de emergencias hubieran llegado antes, ya que desde el hotel hicieron una llamada alertando de que un huésped podría cometer una locura.

Expósito, sin palabras, tras la llamada de emergencia

Esta noticia conmocionaba a todo el mundo, ya que Liam Payne fue un cantante muy querido entre los adolescentes al formar parte de una banda súperventas: One Direction.

Por eso, aquí en 'La Linterna' hemos querido comentarla, empezando por el propio director, Ángel Expósito, que quería dedicar unas palabras al ya fallecido cantante.

Y es que, apuntaba, su muerte no es solo “cuestión de música”. “A los 31 años, ha caído desde un tercer piso en un hotel en Buenos Aires. Ha caído en el patio interior. El cantante británico se precipitó al vacío en ese hotel y la llamada de emergencias del conserje cuando se encontraron ahí el tema, la verdad es que te hace que pensar” comenzaba diciendo Expósito.

EFE Liam Payne, exintegrante de la banda británica One Direction, murió este miércoles en Buenos Aires al caer desde el tercer piso de un hotel

Lo cierto es que tiene razón, porque es una llamada sobrecogedora. “Llamo del hotel, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol. Cuando está consciente está rompiendo toda la habitación y necesitamos que nos envíen a alguien urgente. No sé si corre riesgo la vida del huésped” decía parte de la llamada.

“Está en una habitación que tiene balcón, estamos un poco con temor de que haga algo” terminaba la llamada.

Lo peor de todo es que, finalmente, ese balcón supuso su muerte. “Cuando dice estamos con temor, manden a alguien urgente, pues el tal Payne, este que suena, se tiró al vacío y se estampó. Drogas y alcohol. Qué disparate. “ sentenciaba.

La reacción de Herrera tras la muerte de Liam Payne

Carlos Herrera se ha pronunciado sobre este trágico suceso durante la sección de 'Lo que hace Ruido', con María José Navarro, en 'Herrera en COPE'. El comunicador ha asegurado que a él le gustaba One Direction. Además, indica que "una vez más las drogas, la irresponsabilidad, la insensatez, la pérdida de cualquier control y sentido de la vida, se lleva una vida por delante".

Por último, María José Navarro ha hablado sobre la filtración que se ha producido de la llamada del recepcionista donde se hospedaba a los servicios de emergencia.

Carlos Herrera y Liam Payne

Nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Inglaterra, Liam se destacó desde temprana edad por su talento musical. En 2010, se unió a otros cuatro jóvenes talentos: Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson, formando One Direction. El grupo rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial, cautivando a millones con su música pegajosa y carismática presencia en el escenario.

A lo largo de su carrera con la banda, Liam se destacó no solo por su poderosa voz, sino también por su capacidad para conectar con los fans a un nivel emocional. Su estilo auténtico y su cercanía con sus seguidores lo convirtieron en un favorito dentro del grupo.

Tras la separación de One Direction en 2016, Liam continuó su carrera como solista, lanzando canciones que reflejaban su evolución artística y personal. Temas como "Strip That Down" y "For You" demostraron su versatilidad y madurez como músico.