De su trabajo como modelo a vender una mansión en California: Esta era la millonaria fortuna de Liam Payne, componente de One Direction

Conmoción en el mundo de la música. Los fans del cantante británico Liam Payne, se han despertado con la trágica noticia de su muerte. El exintegrante de la banda One Direction, fallecía la pasada noche tras precipitarse desde un tercer piso mientras se encontraba en un hotel en Buenos Aires.

Hasta el momento pocas certidumbres sobre la muerte del cantante de 31 años, y muchas especulaciones sobre su salud.

Una llamada al teléfono de emergencias desde el hotel en el que se alojaba alertando de una persona agresiva que podía estar ebria o drogada, apunta en este sentido.

No obstante habrá que esperar a los resultados de la autopsia, aunque todo parece indicar que la causa de la muerte fue la caída.

EFE Liam Payne, exintegrante de la banda británica One Direction, murió este miércoles en Buenos Aires al caer desde el tercer piso de un hotel

ingresos por su música

En toda su trayectoria profesional el éxito le persiguió tanto como miembro de One Direction como en su carrera en solitario.

Entró en el mundo de la música después de competir en el programa de “The X Factor” en 2008, al que regresó dos años después ya como integrante de One Direction junto a sus compañeros Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik.

Entre 2010 y 2016 la banda británica vendió más de 70 millones de discos en todo el mundo impulsada por éxitos como “What Makes You Beautiful”, “Night Changes” y “Story of My Life”.

Ya en 2017, Payne apostó por su trabajo en solitario con “Strip That Down”, después de que One Direction anunciara una pausa indefinida. Su álbum debut “LP1” fue lanzado en 2019.

70 millones de dólares

En todo este recorrido profesional se le ha llegado a adjudicar un patrimonio neto cercano a los 70 millones de dólares, según ha publicado celebritynetworth, sitio web que informa sobre las actividades financieras de las celebridades.

Para hacernos una idea de la magnitud de su éxito y lo que este reportó a la bando, solo tenemos que echar la vista a trás y mirar a la gira de "Where We Are", que llegó a generar 282 millones, la segunda mayor recaudación bruta para un grupo vocal en la historia".

Solo entre junio de 2013 y junio de 2014, el grupo habría generado "75 millones de dólares en ingresos", cifra que al año siguiente ascendía a los "130 millones".

MANSIONES 'embrujadas'

Gracias a sus ingresos musicales Payne pudo permitirse invertir en mansiones de lujo. Una residencia en "Buckinghamshire', cuyo valor no ha trascendido y una 'supercasa' de cinco hectáreas en Calabasas, California que ya no estaba en su poder.

Según publica celebritynetworth, en 2015, Liam llego a pagar "10 millones de dólares" por ella.

Esta propiedad fue puesta en venta solo tres años después, por 14 millones de dólares si bien consiguió desprenderse de ella tras llegar a un acuerdo con "la cantante Halsey por 10,2 millones de dólares", en "enero de 2021".

EFE Fotografía de archivo del cantante inglés Liam Payne

Ubicada en las colinas de Malibú, "con exuberantes jardines, cascadas, estanques de peces koi", tal y como la describía entonces, Hilton & Hyland, la agencia inmobiliaria que la puso en venta.

Pese a sus grandes dimensiones, explicaba este portal era "cálida y acogedora" y contaba "con un fabuloso cine, cocina familiar, bodega y una hermosa biblioteca de doble altura", así como una piscina, zona de masajes, gimnasio, casa de invitados privada". Y como no, "un estudio de grabación".

Relatan algunos medios que entre las razones que llevaron al cantante de deshacerse de ella, estaba su esposa, la cantante Cheryl Cole, quien al parecer escuchaba ruidos extraños en el lujoso domicilio.

Se hablaba de un "fantasma" que aterrorizaba a la británica hasta el punto de no querer dormir en alguna de sus habitaciones, tal y como se ha publciado en diferentes medios.

Es más, el propio Liam declaró haber visto "luces intermitentes y grifos que se abrían y cerraban solos", señalaba la revista AD.

modelo DE HUGO BOSS

Además, el trabajado físico de Payne le llevó a ser imagen de alguna de las marcas masculinas más prestigiosas como Hugo Boss, lo que sin duda contribuyó en engrosar su patrimonio.