Un estudio de la Universidad de California avisa de que este cambio en la dieta puede retrasar la aparición del cáncer de próstata

No son pocas las ocasiones en las que habremos oído la frase que dice que somos lo que comemos, y como en muchos otros casos, lleva su parte de dicho popular y su parte de razón. Y es que esto es algo que viene al hilo de la conclusión de un estudio científico, en el que, investigadores estadounidenses han determinado que en caso de seguir ciertas dietas, o lo que sería comer ciertos alimentos, se puede ralentizar significativamente el cáncer de próstata.

El dato que afirma este estudio se basa en el consumo de las diferentes grasas que contienen los alimentos. Se recomienda disminuir la ingesta de ácidos grasos altos en omega 6, como los aceites de carácter vegetal, los huevos o la piel de las aves, mientras que debemos aumentar la cantidad de omega 3 que ingerimos en nuestro cuerpo, algo que podemos hacer comiendo pescado, sobretodo azul, y algunos tipos de carne también.

Una dieta que es simple pero no concreta, es la que en este estudio científico da unas cifras claras: el avance del cáncer se pueden ralentizar en hasta un 40% en comparación con otro tipo de dietas.

Las dietas y el cáncer

Guillermo Barbas, doctor especialista del área de cáncer de próstata en la Clínica Universidad de Navarra, ha reafirmado el criterio de que es fundamental ganarle tiempo al cáncer, sea cual sea el tipo de cáncer. “Es precisamente a lo que se dedican de primeras los médicos, ya que hay que investigar cada caso por separado”, decía el experto, que también ha afirmado que aunque las dietas se deben tener en cuenta, “debemos saber bien que dietas debemos usar en función de cada tipo de cáncer”.

Dieta

Además, aunque las dietas son importantes para todo lo que tiene que ver con la salud, puesto que una dieta equilibrada como la mediterránea es fundamental para comer de todo, el doctor dice que “no existe evidencia de que una dieta concreta sea beneficiosa o no para tratar un cáncer concreto, ya que no existe significado científico directo de que un alimento tenga algo que ver de manera concreta con un cáncer”.

La prevención

Al igual que la frase hecha antes mencionada, en este caso, también se escucha frecuentemente, y no solo en temas de salud, la frase que reza más vale prevenir que curar. Y es que en casos como el cáncer, donde la cura, aunque cada vez tiene más probabilidades de llegar, nunca está asegurada. Esto es por lo que la prevención se convierte en algo fundamental.

Además, esta prevención, se convierte en algo todavía más importante en el cáncer de próstata, puesto que, según el doctor “este es uno de los cánceres que da señales de existencia más tarde”, por lo que es fundamental hacerse las pruebas oportunas y revisiones rutinarias, que tienen como objetivo la prevención de la enfermedad.