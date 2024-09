El doctor Del Corral avanza qué pasará con las lesiones las próximas semanas tras romperse Ter Stegen

Ya son doce días seguidos de fútbol y quedan aún otros diez más. Primero la Liga, con jornadas que se extienden entre los viernes y los lunes con partidos a cualquier hora. Y luego el resto de competiciones, con la copa del Rey, el nuevo formato de Champions con dos jornadas más, la Europa League, la Eurocopa, la copa de Naciones y, en medio de todo, los futbolistas.

El portero del Fútbol Club Barcelona, Ter Stegen, se ha roto el tendón rotuliano por lo que se perderá toda la temporada. Pero es que, tan solo en la última jornada de liga, ha habido 15 lesionados. Más de un equipo completo. Un fenómeno que no solo se produce en España, sino que también lo sufren otras ligas como la Premier.

Rodri, estrella española del Manchester City, ha sufrido una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha. También ha dicho adiós a su temporada y días antes reflexionaba en rueda de prensa que podrían estar cerca de un parón: “es fácil de entender, es una opinión general de los jugadores y si continuamos en esa linea no quedará otra opción”, aseguraba.

Pero, ¿hasta cuando aguantarán? ¿Habrá más lesiones? ¿Cuál es la solución?

El doctor Del Corral sobre las lesiones

Los jugadores podrían disputar hasta 85 partidos en una misma temporada. Pero, claro, si juegas menos encuentros podrías cobrar menos, algo que no contenta a todo el mundo. Mientras tanto, ¿cómo puede afectar esta sobrecarga de partidos a la salud física de los jugadores? Expósito ha querido buscar respuestas a todas estas preguntas este miércoles en La Linterna junto al doctor Alfonso del Corral, traumatólogo, exjefe de los servicios médicos del Real Madrid y ex jugador de baloncesto del club blanco.

EFE Del Corral, junto al expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz

Para Del Corral, la acumulación de partidos es definitivamente “una de las causas” del número de lesiones recientes. “Hay un dato y es que en el año 60 el Madrid jugaba 32 partidos y, ahora, además de los partidos del Madrid, tienes la Selección y las giras”, explica. Unas cifras que, para el doctor son “inasumibles”. “Pero no es la única causa, se intenta compensar con unos equipos fantásticos de medicinas, pero los datos están ahí”, avisa.

Pero, ¿son las lesiones de rodilla las más frecuentes cuando hay fatiga muscular? Del Corral tiene claro que “sí”: “Es la mas importante”. “Se suman dos cosas: primero es un deporte de una violencia y un impacto de correr y saltar, con tacos agarrados al suelo, y la rodilla es frágil”, explica el exjefe de los servicios médicos del Real Madrid en COPE.

Sobre la fatiga muscular, para el doctor es un concepto que, cuando era joven, reconoce que no existía. “Un deportista de élite es un coche de Fórmula 1 y, a este, tienes que darle todo lo que necesita (cambios de ruedas, piezas, gasolina...). Pero es que ademas es un ser humano. Suma estrés, un chico joven del que todo el mundo está pendiente de que triunfe, y eso provoca que el músculo no reaccione”, denuncia Del Corral en La Linterna.

EFE Del Corral atiende a Luis Figo en un partido de Champions

Así, el médico subraya que no le va a sorprender “si en las próximas semanas hay más” lesiones como la de Ter Stegen o Rodri. “Ahora la explosividad que hay es impresionante. Me acuerdo de una frase de Capello, que decía que la diferencia entre el 1 y el 2 en La Liga son los servicios médicos. La capacidad para prevenir más y cuidar más”, comenta en COPE.

Huelgas de futbolistas en el pasado

Si echamos la vista atrás, hubo una época en la cual los jugadores estaban unidos y luchaban para reivindicar sus derechos hasta el punto de dejar a España sin fútbol profesional durante dos fines de semana consecutivos, algo que sucedió dos veces en un corto periodo de tiempo durante la década de los 80, concretamente en los meses de septiembre de 1981 y de 1984.

EFE Poli Rincón con la camiseta del Betis

Durante esa época un joven Poli Rincón jugaba primero en el Madrid y luego en su querido Real Betis. “Fue muy duro, teníamos todo en contra. Lo primero que se hablo fue de dinero, y no iba de dinero”, cuenta el propio Rincón en los micrófonos de La Linterna a Ángel Expósito. “Cuando hicimos la huelga fuimos 600, más del doble de los que jugábamos en primera”.

Y es que, entre los motivos de aquellos paros, estaba que “si no tenías ficha, con jugar el 10% de partidos, te podían renovar; no teníamos seguridad social ni teníamos un calendario negociado o un convenio colectivo”, concluye Rincón.

Ahora bien, hablando de la situación actual, el exjugador de Madrid y Betis está de acuerdo en que el calendario de partidos es excesivo. “Yo no creo que sea tan difícil encontrar una solución, tu no puedes meter todos los partidos que tienen que jugar”.

Cordon Press Rodrigo Hernández estará muchos meses de baja por una lesión de rodilla

“A mi me han pegado tanto y tenido tantas lesiones que he tenido 16 operaciones, yo no tengo rodillas. La gente no entiende que no es cuestión de dinero, es cuestión de salud”, recuerda el exfutbolista.