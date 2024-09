La preocupación de Dani Senabre por la lesión de Ter Stegen: "No podemos decir..."

El guardameta alemán Marc André Ter Stegen salió sustituido en camilla y con aparentes gestos de dolor tras lesionarse de la rodilla derecha en los últimos minutos de la primera mitad en La Cerámica en el partido de la sexta jornada de LaLiga que enfrentaba al Barcelona, líder del campeonato, con el Villarreal y que se llevaron los de Flick por 1-5.

El meta germano tuvo que abandonar el césped en camilla después de que al caer de un salto en el que cogió con las manos el balón, su rodilla hiciera un mal gesto, lo que le obligó a quedarse tumbado en el césped durante varios minutos mientras sus compañeros reclamaban al cuerpo técnico que prepararan un cambio.

Ter Stegen, que fue sustituido por Iñaki Peña, salió del terreno de juego apenas un par de minutos después de haber desviado un claro mano a mano al extremo diestro Nicolás Pépé que sostuvo el 1-2 del Barça. El guardameta ya tuvo problemas en esa misma rodilla hace ahora tres años, cuando tuvo que ser intervenido hasta en dos ocasiones por una lesión en el tendón rotuliano, que ahora podría volver a tener tocado.

LaLiga El meta alemán se retiró en camilla y con la manos en la cara.

Las lesiones de ter stegen

La pasada temporada el meta alemán se perdió hasta 17 partidos por una lesión de espalda que le obligó a pasar por el quirófano. El Barcelona no pudo contar con su portero títular en tres partidos de Copa del Rey, los dos de la Supercopa de España, diez de LaLiga y dos de la Champions League. Su lugar lo ocupó Iñaki Peña.

El alemán disputó un total de 36 encuentros (28 de LaLiga y 8 de la Champions League) y encajó 37 goles. Por su parte, Iñaki Peña, que en esta campaña no se ha estrenado bajo palos, disputó 17 choques en los que le metieron 32 goles. El portero alicantino de 25 años se llevó 4 del Girona y 5 del Villarreal en el campeonato doméstico y otros 4 del Real Madrid en la final de la Supercopa de España.

Cordon Press Los médicos del Barcelona atienden en Villarreal a Ter Stegen

Ter Stegen ya tuvo que operarse dos veces del tendón rotuliano: La primera en el verano de 2020 y la segunda en mayo de 2021. El portero se perdió el inicio de la campaña 2020/2021 por esos problemas de la rodilla derecha, la misma que ahora ha vuelto a dañarse. En aquel momento su lugar bajo palos lo ocupó el brasileño Neto.

La reflexión de dani senabre

En los próximos partidos tendrá que ser Iñaki Peña el portero titular del Barcelona. Su lugar como suplente lo ocupará el joven de 20 años Ander Astralaga. En Tiempo de Juego ha salido a debate si el club azulgrana debe firmar un portero, algo que no podrá hacer hasta dentro de tres meses cuando se abra el mercado de invierno salvo que se decante por algún meta que esté libre.

"El año pasado estuvo dos o tres meses fuera de combate, los jugó Iñaki Peña y no podemos decir que fueran meses muy buenos para el Barcelona. Los dos primeros partidos me acuerdo que estuvo muy bien Iñaki Peña, todo el mundo dijo que no íbamos a notar la baja de Ter Stegen y se acabó notando bastante", apuntó Dani Senabre sobre los partidos que la pasada campaña el club azulgrana tuvo que jugar sin su capitán por los problemas en la espalda que le llevaron a operarse.

canales de whatssap

