Celso Arango, psiquiatra: "La ley Trans aleja a los niños del derecho una valoración psicológica y sanitaria"

En clave política, el tema de la jornada pasa por la ley trans. Alguien que conoce bien lo que supondría esta ley es el doctor Celso Arango es psiquiatra que trabaja con menores y adolescentes. Además, es vocal de la Sociedad Española de Psiquiatría.

Más allá de lo que se está hablando, esta ley "me preocupa mucho porque se da una realidad que no es la que se vive", señala el experto. La realidad de ahora es que existe un grupo muy importante de adolescentes que entran en contacto con otras personas o se sienten arropados por un grupo de personas y deciden hacerse trans cuando realmente los especialistas saben que esto no tiene nada que ver.

¿Existe consenso en la comunidad médica? El consenso es "amplio", ya que hace unos años se decidió despatologizar el hecho de tener una identidad de género que no es congruente con el sexo biológico. Además, existe un consenso con la actual situación que se está viviendo, y es que "no es una epidemia o una pandemia, ni un efecto contagioso", explica. Sino que existe una gran cantidad de jóvenes que padecen trastornos mentales y que en un momento concreto dicen ser trans. Por lo tanto, es una salida más hacia adelante, pero muchas veces es complicado desarmar esta teoría en sus cabezas porque son niños y niñas, que han sufrido mucho y que han sufrido situaciones de maltrato o abusos. Y que después tienen problemas para relacionarse socialmente, el problema se produce cuando aparece una persona que le dice que tienen la solución a sus problemas. De tal forma que "se agarran a ello como una salida temporal".