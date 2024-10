La candidata española a Miss Universo habla alto y claro de quienes le critican por ser negra: "He leído comentarios..."

El director de La Linterna, Ángel Expósito, ha querido contar este lunes la historia de Michelle Jiménez, la joven que va a representar a España en Miss Universo el próximo 16 de noviembre en México. Tiene 21 años y su vida no ha sido un camino de rosas: Creció en un ambiente de violencia, pasó la adolescencia en un centro de menores y ahora ha cumplido su sueño, clasificarse para este importante concurso internacional.

No obstante, Michelle no es el prototipo de Miss que tenemos en mente. “Es Miss guapa, es inteligente pero, a diferencia de sus compañeras, no es rubia ni tiene lápiz blanca”, explica el comunicador de COPE. Y es que la candidata de España es negra, algo que le ha costado varias críticas en redes sociales, como ella misma ha confesado a Cristina López Schlichting en Fin de Semana.

Los orígenes de Michelle, candidata a Miss Mundo

Las raíces de la joven son latinas: su padre es dominicano y su madre ecuatoriana. Y, aunque su color de piel no es el mismo que el de otras representantes españolas, siempre se ha sentido orgullosa de sus orígenes. Así lo contaba Michelle en el Fin de Semana: “Hay momentos en los que tenemos que darnos cuenta que somos iguales y que somos de habla hispana y tendríamos que estar más unidos”.

“Entonces, mira, por ejemplo, en un concurso como Miss Universo también apoyamos esa unión porque al final estamos todas las mujeres juntas de todos los países del mundo y sí que hay esa fama de que las españolas se llevan bastante bien con las latinas”, señala a Cristina López Schlichting.

Michelle se diferencia de sus compañeras no solo en su color de piel, también en su pasado. Es la mayor de nueve hermanos. Sus padres se separaron antes de que ella naciera y, desde pequeña, vivió con su madre. Pero el maltrato que sufrió le llevó a pedir ayuda al Estado y se marchó de casa sin haber cumplido la mayoría de edad.

MISS UNIVERSE SPAIN En el centro, Miss Universo España, Michelle Jiménez, junto a las finalistas

“A los 12 estuve en varios centros de menores hasta los 18 y yo creo que ahí es donde pude forjar mi personalidad, pude convertirme en la mujer que soy hoy, que soy una mujer resiliente, fuerte, independiente y todo esto me ha llevado a poder estar aquí portando esta banda que para mí ha sido siempre súper anhelada desde pequeña”, confiesa la joven en los micrófonos de COPE.

Los comentarios racistas

Además, señalaba Michelle a Cristina que la representante española en el anterior Miss Mundo también era negra y que fue la primera: Athenea Pérez. “Ha sido un back to back de mujeres negras”, comenta la candidata española este año, que resalta que su compañera quedó en el top10 del certamen, algo “increíble”. “He leído muchos comentarios de gente diciendo que no se pueden coronar a dos mujeres negras, y no dicen nada cuando se coronan a dos mujeres blancas”, criticaba la candidata al concurso de belleza.

Ana Rumí Michelle Jiménez, candidata a Miss Mundo

En cualquier caso, para la protagonista España “no es un país racista, pero tiene a gente racista, como en todos los países”, mencionando a algunos como la propia República Dominicana, de donde tiene sus orígenes.

La lucha de Michelle por su sueño

Una vida nada sencilla pero que la convirtió en una mujer fuerte. Mientras estuvo en los centros de menores pudo haberse acomodado o haber escogido otro camino. Sin embargo, decidió formarse estudiando marketing y comercio. “Yo he podido estudiar. Muchas de mis compañeras del centro han podido estudiar y salir adelante, tener su carrera, trabajar...”

“Es como importante poder visibilizar esa parte para que ellas mismas no se sientan como unas delincuentes porque yo en mi momento también me daba vergüenza decir que estaba en un centro por lo que la sociedad decía de las niñas o de los niños de centro. Entonces también es una ayuda para ellos y yo creo que también va a ser un poco de poder abrirle los ojos a la sociedad”, añade en COPE la joven.

Michelle es un ejemplo de superación y quiere que el público la conozca más allá de su físico. Por eso se presenta a Miss Universo, para convertirse en referente de aquellos chicos y chicas que han pasado por una situación similar a la suya. “El poder llevar también mi mensaje y mi historia como bandera para poder ayudar, inspirar a otros jóvenes que ya han pasado por situaciones similares a la mía y que creen que su vida ha acabado cuando realmente acaba de empezar, me parece un mensaje que es bonito y que yo con poder ayudar a una sola persona, a una sola niña, a un solo niño, yo estaré feliz”.

Lo que ha tenido que hacer para prepararse para Miss Mundo

La joven se presentó a Miss Cataluña pero no ganó. Al poco tiempo tuvo la posibilidad de representar a las Islas Baleares en el certamen nacional y ese fue su paso al concurso internacional de Miss Universo. “Es una responsabilidad porque al final estás representando a un país entero en un concurso internacional y llevar un mensaje y tener una buena preparación es primordial para poder alcanzar ese éxito tan anhelado que es la corona”, explica.

Michelle lleva toda la vida preparándose para este momento, y lleva trabajando duro durante mucho tiempo para ser la mejor. La preparación que reciben las Misses que se presentan a este concurso es compleja, no pueden dejar ningún aspecto a la improvisación. “Tenemos una preparación que incluye clases de oratoria para poder expresarte mejor, para poder, si Dios lo quiere, alcanzar esa pregunta final, poder responder con mayor fluidez, clases de protocolo también, de proyección escénica, porque al final son muchas cosas las que te pueden llevar a la corona y tener una preparación que sea integral y completa es fundamental”.

Michelle ya tiene la maleta preparada para presentarse en el certamen de sus sueños, ha trabajado muy duro y por fin ha conseguido lo que se propuso cuando era pequeña. El 16 de noviembre desfilará en México para hacerse con la ansiada corona de Miss Universo. Su infancia, aquel maltrato, el centro de menores, ya es tan solo un recuerdo.