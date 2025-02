Un árbitro se desploma en pleno partido de fútbol en Moratalaz y un jugador tiene claro lo que pasa: la mayoría no lo sabe

Cuando en España se habla de deporte nadie evitar pensar en fútbol, pero el fútbol no es sólo el Madrid, el Barça o el Alético. De hecho, en España hay un total de 31.166 clubes de fútbol, según datos de la Federación Española de Fútbol y, sólo en la Comunidad de Madrid, 2.233, y no está ni siquiera entre las cinco primeras comunidades autónomas en cifras (la primera, Andalucía, con 5.676).

Así, cada fin de semana decenas de miles de chavales madrugan para hacer deporte y, de paso, jugar, entrenar o arbitrar al equipo del barrio. “En esos campos no importa el resultado tanto, lo que importa son los valores como el compañerismo, el esfuerzo, la solidaridad”, explica Expósito este martes en La Linterna. Y es que, el pasado fin de semana en el centro deportivo municipal de Moratalaz en Madrid alguien hizo gala de todos esos atributos cuando Santi, un árbitro de 29 años, se desplomó en pleno partido.

Alamy Stock Photo Dos jugadores de un partido de categorías inferiores de fútbol

Un árbitro se desploma en pleno partido

Durante el partido entre el Águilas de Moratalaz y el club deportivo Alzola-Halcones el colegiado perdió el conocimiento, se desmayó. Corría el minuto 70 cuando Santi cayó al suelo: estaba sufriendo un infarto. Siempre se dice que en este tipo de situaciones es importante actuar con rapidez y eso fue lo que hizo Iker, un jugador del Alzola-Halcones que, con sólo 19 años, mientras otros llamaban a los servicios de emergencia, le practicó una RCP al árbitro.

“Los primeros momentos fueron impactantes ya que al verle en el suelo supe que algo no iba bien”, explica el propio jugador en La Linterna. “Mi primera acción fue enseguida saltar al campo y acercarme a él para ver qué le ocurría y luego, durante la reanimación, esos momentos fueron muy tensos, la verdad que de muchos nervios, pero tenía las cosas claras y por dentro de mí existía la posibilidad de sacarle de esa”. E Iker le sacó.

Emergencias Madrid Imagen de los técnicos del SAMUR atendiendo al árbitro en Moratalaz

En ese momento daba igual quién iba ganando o perdiendo, lo importante era la vida de aquel chico de 29 años que simplemente había madrugado para arbitrar un partido de fútbol en el barrio. Iker no solamente supo actuar, como digo, realizando una RCP, sino que también supo distinguir el infarto de una bajada de tensión, por ejemplo.

“En un primer momento él comienza a convulsionar y realiza bocanadas y tenía la mirada perdida”, recuerda el jugador del club madrileño en los micrófonos de COPE. “También su cuerpo estaba muy rígido, después de esto dejó de tener pulso y de respirar y rápidamente iniciamos la maniobra de reanimación”.

Cómo reaccionó un jugador en Moratalaz

Aunque parezca que no son muchas las ocasiones en las que suceden incidentes de este tipo y aún así la mayoría de las personas no sabemos hacer una RCP, no sabemos utilizar un desfibrilador. Eso, como dice Iker a Expósito, es muy sencillo. “Para realizar la maniobra de reanimación lo primero que hay que comprobar es que no tiene ni pulso ni respiración”, comenta. Así, y con el pecho descubierto y tumbado boca arriba, “se procede a realizar el masaje cardíaco con las vías respiratorias abiertas, echando la cabeza hacia atrás y taponando la nariz hasta que vuelva a tener pulso y respiración”.

Una vez se consigue, aclara el jugador, “se le pone en la posición lateral de seguridad para evitar posibles atragantamientos con la lengua”. Como consecuencia, este martes en el equipo de Iker en Usera nadie habla de si los halcones perdieron o ganaron. Eso sí, todo el mundo conoce el nombre de Iker, uno de esos jugadores que, en vez de discutir con el árbitro, ese día le salvó la vida.