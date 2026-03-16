"Qué lástima que los pacientes tengamos que pagar algo que no debemos": arranca una nueva semana de huelga de médicos

Una nueva semana de huelga de médicos ha arrancado este lunes y se extenderá hasta el próximo viernes. Los sindicatos advierten que los paros se repetirán una semana al mes si no se producen avances en la negociación con el Ministerio de Sanidad. La jornada ha comenzado con concentraciones, como la que ha tenido lugar en la puerta del Hospital Universitario de Toledo.

Las claves del conflicto

A nivel nacional, la principal exigencia de los facultativos es la creación de un nuevo estatuto marco que ponga orden en sus condiciones laborales, como las guardias, las horas dedicadas a investigación o la formación continua. A esta reclamación se suma, en el caso de Castilla-La Mancha, la petición de recuperar la carrera profesional, un acuerdo que según la Junta está cerca pero que todavía no se ha materializado.

La incertidumbre se ha instalado entre los pacientes. Una de las afectadas en el Hospital Universitario de Toledo expresaba su preocupación por la situación de su familiar: "Veremos a ver, porque mi nieto está arriba a ver si le operan o no le operan, porque como hay servicios mínimos, pues lo mismo le toca".

El sentir general es de resignación. "¿Qué hacemos? O sea, aguantarnos", lamenta otra usuaria ante la posibilidad de que una intervención urgente no pueda realizarse. La sensación de que los pacientes son los más perjudicados es evidente: "Mire usted, qué lástima que los pacientes tengamos que pagar cosas que no debemos, pero hay cosas que no se pueden esperar".

Servicios mínimos y recomendaciones

Los servicios mínimos fijados para esta huelga son los mismos que en los paros de febrero, equivalentes a los de un día festivo. Esto significa que las urgencias y los servicios hospitalarios esenciales funcionarán al 100%, mientras que la atención primaria lo hará al 50%.

Las autoridades sanitarias recomiendan a los ciudadanos que, si tienen una cita programada con mucha antelación, contacten con su centro de salud para confirmar que podrá ser atendido. Se prevén demoras en la atención, especialmente en los centros de atención primaria. Las citas para intervenciones o consultas dadas en los últimos días, en principio, se mantienen.