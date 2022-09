La vida de una familia afgana refugiada en España: "Estoy muy contento de estar en este país"

Hace poco más de un año, la llegada de los talibanes al poder en Afganistán provocó que cerca de medio millón de personas abandonara el país, según los datos de ACNUR. Elrepliegue de las tropas estadounidenses, que llevaban casi 20 años allí, aceleró la salida de las delegaciones diplomáticas presentes en Afganistán, pero también precipitó el éxodo de cientos de miles de personasque habían colaborado con ellos o que, simplemente, no querían vivir bajo la opresión de los fundamentalistas. En elaeropuerto internacional Hamid Karzaide Kabul, la capital, se vivieron auténticas escenas de pánico cuando la gente se colgaba de los aviones que estaban despegando en busca de una salida del país.

Una de esas personas que se vieron obligadas a dejar Afganistán es Shafiqullah Khalim. Tiene 33 años y estudió Periodismo en Egipto, aunque nunca ejerció su profesión en Afganistán. Habla 6 idiomas y está aprendiendo español. Shafiqullah pertenece a una importante familia de diplomáticos afganos. Su hermano, Zabihullah, fue fiscal general de Afganistán antes de la llegada de los talibanes al poder: "Estuve trabajando en la Embajada de Egipto, como secretario del embajador. También trabajé en el Ministerio de Justicia, como responsable de las tarjetas de identidad de Afganistán", recuerda.

Nuestro protagonista vivió un auténtico periplo para salir de Afganistán y llegar a nuestro país. Él vivía con a su familia en un barrio de alta seguridad, junto a otros importantes cargos políticos de Afganistán. El día que salieron de allí, el 15 de agosto, hubo un atentado con coche bomba en su calle: "Todo fue muy rápido, sorpresivo, nuestras vidas corrían peligro", rememora Shafiqullah.

Él recuerda aquel día como el peor de su vida. Toda su familia abandonó su casa a todo correr, en 5 coches blindados. Después se enteraron de que, en aquel ataque, fallecieron 25 de sus vecinos. Una vez a salvo, su hermano, al ser una alta autoridad del Estado, fue evacuado en un avión militar español y otro hermano, que trabajaba en la Embajada de Finlandia, fue rescatado por el ejército de aquel país. El resto de la familia no tuvo tanta suerte. Tuvieron que viajar por tierra hasta la frontera con Pakistán, y tuvieron que pagar los visados para poder entrar. Allí se separaron sus caminos: sus padres, dos hermanos y una hermana se quedaron en Pakistán.

Shafiqullah, su mujer y sus cuatro hijos contactaron con la Embajada española en Islamabad, donde conocían a gente, y lograron recibir protección en España: "Cuando salimos de Afganistán nos dieron a elegir si queríamos ir a Estados Unidos o a España. Nuestra idea principal era ir a América. Pero vimos que los españoles habían adelantado todos los trámites y elegimos España". Aquí en nuestro país estuvieron 2 días en Madrid, hasta que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios se cruzó en su camino. Concretamente, el programa de Protección Internacional de la Orden, que, en lo que llevamos de 2022, ha acompañado a 145 personas, 36 de ellas menores.

Ellos los recogieron y los llevaron al Hospital que tienen en León: "Desde el primer día que nos pusimos en manos de la Orden de San Juan de Dios hemos sentido que podíamos volver a a vivir tranquilamente. Ellos empezaron todos los trámites y escolarizaron a nuestro hijos", explica. Antes de que los talibanes tomaran el poder, Shafiqullahy su familia ya tenían relación con españoles, conocían nuestras costumbres, nuestra cultura y se sentían muy próximos a lo que iba a ser su futura vida en España. Algo que les ha ayudado mucho en su proceso de integración.

Una de las personas que les ha acompañado en el año que llevan en España y durante todo el proceso de integración es SoufianeSena y es educador social del Programa de Protección Internacional de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Un programa que tiene varias fases y equipos que trabajan conjuntamente: "Somos un equipo multidisciplinar. Tenemos varias áreas: el área laboral, el área social, el área jurídica o el área psicológica, y cada una gana peso en un determinado momento", explica Soufiane.

Por ejemplo, en los primeros momentos, el área que cobra más peso es la social. Ellos son los encargados de acompañar a estas personas al médico, a realizar las gestiones administrativas, como la solicitud de la consideración de familia numerosa... incluso a enseñarles español: "Tienen clases de español durante 15 horas a la semana, 3 horas al día. A medida que estas personas van aprendiendo español nos pasamos al mundo laboral porque ya les vemos que tienen más habilidades sociales, un mejor dominio del idioma...", señala el educador social.

Cuando eso sucede, es el momento de buscar un empleo, así que cobra protagonismo el área laboral de este programa, en el que ahora mismo se encuentran Shafiqullahy su esposa: "Las orientadoras laborales, que se reúnen con ellos semanalmente, les dan una guía didáctica y les dotan de habilidades para la búsqueda de empleo, cómo diseñar un currículum... en definitiva, dotarles de habilidades sociales para la búsqueda de empleo".

Sin embargo, no todo es tan sencillo... A menudo, los refugiados que son acompañados desde la Orden de San Juan de Dios se encuentran con muchas barreras en su integración. Soufianeexplica que todavía se encuentra con muchos prejuicios: "Una de las barreras a las que nos enfrentamos es a que los caseros suelen pedir unos requisitos que estas personas no cumplen como, por ejemplo, un contrato de trabajo, o bien el tema de la discriminación. Por ejemplo, en el caso de la mujer de Shafiqullah, lleva velo, entonces ya nos enfrentamos a la barrera de los prejuicios, la discriminación, etc.".



Con todo y eso, Shafiqullahasegura que sus hijos están muy contentos en el colegio, y él y su mujer están encantados de estar en nuestro país: "Quiero agradecer al Ministerio de Asuntos Exteriores español que nos ayudaran a salir de nuestro país. Desde que llegué a España me he sentido tranquilo y muy seguro. Estoy muy contento de estar en este país".

Un ejemplo de la labor que la Iglesia hace para acompañar a las personas que llegan a nuestro país para que construyamos, todos juntos, el futuro.