Susana Herrera: "Cuando te comunican la muerte de un hijo o te mueres con él o naces de nuevo"

En este Viernes Santo, en 'La Linterna de la Iglesia' hemos visitado diferentes lugares de España para conocer las historias que nos han proporcionado los compañeros de las delegaciones de medios de las diócesis.

En la Semana Santa andaluza, hemos hecho una parada en Málaga. donde esta maravillosa expresión de fe se vive no solo en el interior de los templos, sino también cuando sacan a los titulares de sus hermandades a la calle como catequesis. Habría muchas cosas que destacar en la ciudad, pero Ana Medina nos ha invitado a fijarnos en una historia protagonizada por una madre, Susana, que tuvo que enfrentarse a la muerte incomprensible de un hijo.

"Cuando te comunican la muerte de un hijo o te mueres con él o naces de nuevo", ha dicho Susana a Irene Pozo en 'La Linterna de la Iglesia' de COPE. "Siempre he dicho que mi hijo no podía convertirse en mi verdugo, así que no podía quedarme en la tragedia y el duelo".

Susana perdió al pequeño José Andrés con tan solo siete meses en un accidente de tráfico, pero sus órganos dieron una segunda oportunidad a tres niñas. Desde entonces, esta madre vuelve a nacer convirtiéndose en una activista de la donación de órganos y de sangre, su “gran terapia” desde entonces.

'Lágrimas de vida' es el nombre de esta campaña que cuenta ya con un libro, una canción, una marcha procesional, un cómic y una inscripción en muchos cirios de la Semana Santa andaluza. Cada año más hermandades incluyen en los tronos de sus Vírgenes velas con el nombre de esta campaña. Suelen ser los cirios más cercanos a las imágenes, los que se conocen como las marías. También hay Bandas de Música que en sus estandartes llevarán un lazo con la inscripción de esta campaña.