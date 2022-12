Santiago Tedeschi: "El trabajo de muchas horas se ve recompensado con este premio tan importante"

Este viernes hemos conocido el fallo de los Premios ¡Bravo! 2022, en los que los compañeros de Ecclesia van a recibir uno de estos galardones por el especial que realizaron el mes pasado sobre el primer viaje del Papa san Juan Pablo Segundo a España en 1982. La Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal los entrega a los profesionales de los medios que se han distinguido “por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos”, y nuestros compañeros lo reciben en la categoría de Comunicación Digital.

El periodista de COPE-ECCLESIA Santiago Tedeschi, quien escribió estos reportajes, ha contado en 'La Linterna de la Iglesia' cómo ha recibido la noticia: "Muchísima emoción, sorpresa y felicidad porque el trabajo de muchas horas se ve reflejado en este premio tan importante que nos ha concedido la Conferencia Episcopal Española". "Lo recibí impactado porque no esperaba ninguna llamada a esa hora de la mañana y cuando me lo han comunicado no me lo ceía. He tardado unos minutos en asumir que me habían dado el ¡Bravo!", ha asegurado.

Un premio que Tedeschi quiere compartir con el resto de compañeros que han trabajado en este especial: "Hemos trabajado todos en ECCLESIA para este proyecto y no solo nosotros porque aquí ha trabajado mucha gente, como la jefa de documentación de COPE, Maria del Carmen Bernal; los compañeros de multimedia; Faustino Catalina y otra mucha gente".

"Nos han dado el premio en Comunicación Digital, pero todo comenzó realmente en una revista de 1982 de ECCLESIA. Todo a empezado desde ahí y desde las palabras de los periodistas de aquel tiempo escribieron de aquel viaje. Y luego hemos recogido audios y vídeo… todo el proceso", ha asegurado Santiago Tedeschi. "Yo he vivido toda mi vida en Roma y me acuerdo perfectamente de la noche en la que murió san Juan Pablo II y por eso para mí sabía que tenía algo de especial", le ha dicho el periodista italiano a Irene Pozo en COPE.