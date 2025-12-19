La psicóloga Elena Calleja, sobre la soledad en Navidad: "Cuando se es mayor es normal que falten personas, es importante centrarse en los que están”

En estos días en los que parece que la Navidad se mide en luces, en compras y en ruido, hay realidades que casi no tienen espacio. Una Navidad invisible que no vemos en los anuncios, ni en las redes sociales ni en los escaparates. Pero existe. Y muchas veces supone todo un reto para aquellos que atraviesan momentos difíciles por las dificultades de la vida, la ausencia de un ser querido, las malas relaciones familiares o la propia soledad.

La psicóloga Elena Calleja conoce bien estas realidades y en su libro 'Es tiempo de esperanza. Cómo entenderte y sanar en Navidad' ayuda a muchas personas que, pese a las adversidades, se puede mirar con optimismo esta celebración.

“La Navidad es una época sensible que normalmente vemos con muchas expectativas, intentamos que nos arregle todas las heridas y se nos olvida que la Navidad es una época muy sensible en la que tenemos que cuidarnos con especial atención”, ha puntualizado en 'La Linterna de la Iglesia'.

La psicóloga ha rechazado la idea de que las personas que atraviesen por un mal momento fuercen sus sentimientos en Navidad, y apela por “aceptar las emociones”, ya que estas “jamás se negocian y jamás se juzgan”.

En cualquier caso, Elena Calleja diferencia entre la aceptación y la resignación, remarcando que es positivo hacer lo que esté en nuestra mano “para estar más animado y cambiar el foco para pasar las mejores navidades posibles, pero nunca intentando estar de manera diferente porque es contraproducente”.

Cómo afrontar la soledad en Navidad: "Es importante centrarnos en los que sí están”

La también escritora destina un capítulo especial a la soledad en Navidad, confesando que es una cuestión que le ha costado abordar: “La soledad la atribuimos a la falta de alguien, y cuando se es mayor es normal que falten personas y la silla vacía cada vez pese más. Es importante centrarnos en los que sí están”.

En este sentido, Calleja apunta que quienes estén solos realmente, deben buscar algún tipo de acompañamiento, ya sea psicológico o apoyarse en amigos si no se tiene familia. Pero también es responsabilidad de los que no están solos de “intentar ver quién sí lo está y echar un cable”.

El papel de la fe en la soledad es otro aspecto a tener en cuenta para la psicóloga: “Nunca estamos solos si recordamos de dónde venimos y hacia dónde vamos, y nos damos cuenta de que Jesús siempre está con nosotros”.

"Estamos cambiando la mirada de la navidad educando más la mirada hacia el consumismo"

Para Elena Calleja, las redes sociales, la iluminación o los anuncios de Navidad han distorsionado en parte el sentido de estas fiestas: “Estamos cambiando la mirada como sociedad, educando más la mirada hacia el consumismo que hacia dentro. Por eso es bueno salir de nosotros cuando sea necesario, y la Navidad se vive desde dentro y para eso ayuda la oración”, ha opinado.

Para poner el foco en el sentido de la Navidad, Calleja aboga por “poner al Señor en el centro”.

Por último, la autora de 'Es tiempo de esperanza. Cómo entenderte y sanar en Navidad', aconseja a quienes se sienten tristes o desanimados de cara a esta festividad “no dejar de mirar la Cruz” para “encontrar la paz”.

“Les diría que no se preocupen, que no va a ser todas las navidades así, a lo mejor es una mala racha pero no tiene por qué ser toda la vida. No tienen que demostrar nada a nadie ni que fingir, que tienen todo el derecho del mundo a estar tristes y se merecen ser felices”.