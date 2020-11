Pequeños gestos para cambiar el mundo

Han sido días intensos. Cansados ya de esta situación de pandemia, pero con la esperanza puesta en que llegue muy pronto la vacuna.

En medio de todo esto, encontramos un halo de luz. Es el que cada año nos trae Manos Unidas a través de su iniciativa ‘Enciende la llama’ para iluminar la vida de millones de personas a través de los casi 600 proyectos de desarrollo que apoyan en 57 países del mundo. Son las ’24 horas de Manos Unidas’ que comienzan mañana a las 8 de la tarde. Es muy sencillo participar, cualquier persona puede sumarse a esta iniciativa subiendo a sus redes sociales, una foto con una vela encendida utilizando el #EnciendeTuCompromiso.

Y es que hace falta mucha luz, mucha verdad, mucha paciencia, para entender todo lo que está pasando. A veces nos comen las cosas que nos rodean, el exceso de información, o la carencia, o las noticias que desinforman y no ayudan a formar un criterio propio.

Me resulta muy doloroso, por ejemplo, ver las imágenes que esta semana llegaban del naufragio en el Mediterráneo donde una madre buscaba a su bebé de tan sólo seis meses en el agua. Joseph se llama este pequeño que aunque logró ser rescatado, perdía la vida unas horas después…. El grito desesperado, desgarrador, de esa mujer no se puede olvidar…. Como no se puede olvidar la imagen de Aylan en las playas de Turquía… como no se pueden olvidar las miradas de cada una de las personas que consiguen llegar a tierra… El ‘eco de Lampedusa’ escriben esta semana los obispos de Canarias…

En medio de todo esto, llega la Jornada Mundial de los Pobres que trata de hacernos reflexionar sobre la importancia de tender manos y realizar gestos concretos. ¿Por qué no? Un sencillo gesto de cada uno de nosotros, puede cambiar muchas cosas. Fíjate, hay personas que sólo necesitan un hombro amigo, alguien con quien hablar…. La pandemia nos deja casos muy cercanos, ha sacado a la luz una nueva forma de pobreza. Quizá basta con observar un poco a nuestro alrededor, a lo mejor esa señora que vive sola en mi edificio, la que siempre tiene la luz apagada, necesita una mano amiga….

Como se suele decir: es en los pequeños gestos, donde se ve la grandeza de las personas.