Pablo Blanco: "Benedicto XVI ha sido un intelectual y un reformador"

El sacerdote Pablo Blanco Sarto es profesor de Teología en la Universidad de Navarra y biógrafo del Papa Benedicto XVI. Uno de los mayores expertos en la vida y obra del que ha sido durante casi 10 años papa emérito. En 'La Linterna de la Iglesia' ha resumido su figura en siete palabras: "razón, corazón, creación, oración, Jesucristo, Iglesia y belleza".

"Como persona, en contra de la imagen que había de él cuando era prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, es una persona tierna, cercana, tímida y con gran capacidad de escuchar", ha dicho Pablo Blanco en COPE. "Ratzinger ha sido un intelectual y un reformador. Benedicto XVI es el teólogo de la reforma, entendida como la define el Concilio Vaticano II, es decir, consistente sobre todo en 'purificación'. Eso se ve, por ejemplo, en su acometividad a la hora de afrontar los casos de abusos. En 2001 asumió esa competencia personalmente. También en los asuntos financieros, cuando dispuso que se debían aplicar en el Vaticano las mismas disposiciones de transparencia que había en la Unión Europea".

En cuanto a los motivos que llevaron a Benedicto XVI a renunciar en 2013, Pablo Blanco ha destacado que fue una demostración de que el ministerio no es un instrumento de poder: "Él ha desempeñado ese servicio de Papa durante ocho años, ve que no tiene las fuerzas necesarias para acometer esa reforma, entiende que esa reforma no tiene que morir con él y entonces pasa el testigo al siguiente".

Diálogo entre fe y razón

"Ratzinger llegó a la conclusión de que razón y religión deben purificarse y curarse de sus respectivas patologías", ha asegurado el sacerdote en COPE. "Primero, porque la religión puede caer en el fanatismo y el fundamentalismo. Segundo, porque la razón moderna ha creado infiernos como Auschwitz, Hiroshima o Chernóbil"

"Esa idea que tiene Ratzinger de que el cristianismo puede y debe estar en la vida pública es precisamente por su racionalidad", ha asegurado Pablo Blanco al tiempo que ha puntalizado que Benedicto escribió "tres encíclicas y media", porque la última, sobre la fe, la escribió "a medias con el Papa Francisco. Así que nos ha dejado encíclicas sobre la fe, la esperanza y la caridad, las tres virtudes teologales"

Sobre si Benedicto ha sido una de las personas más influyentes de nuestro tiempo, Pablo Blanco le ha asegurado a Irene Pozo que "todavía no", ya que aún "estamos demasiado cerca de los acontecimientos como para tener una perspectiva. Tenemos que digerir su propuesta que creo que con el tiempo podremos ir asumiendo. El mejor Ratzinger está aún por venir".

Además, Blanco ha añadido que su renuncia fue "un gran testimonio y un gran legado para la posteridad" y que esta etapa final de silencio, oración y trabajo "forma parte de su ministerio. Que se haya retirado a los jardines vaticanos a rezar creo que es un ejemplo que nos sirve a todos", ha concluido Pablo Blanco.