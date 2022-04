Mons. José Ignacio Munilla: "He descubierto la potencialidad de la religiosidad popular de esta diócesis"

En la tarde del jueves, el nuevo obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, monseñor José Ignacio Munilla, estuvo presente en la tradicional romería de la Santa Faz, una de las peregrinaciones más numerosas de España. El que fuese obispo de San Sebástián durante 12 años, fue designado para su nuevo cargo el pasado 7 de diciembre en sustitución de Mons. Jesús Murgui y ha atendido a 'La Linterna de la Iglesia'.

"Estoy fascinado porque he descubierto la potencialidad de la religiosidad popular que tiene esta diócesis, que es una posibilidad de nueva evangelización a cientos de miles de personas.", ha reconocido el nuevo obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, monseñor José Ignacio Munilla, a Irene Pozo en COPE. "Queremos llegar a los alejados, a los que se alejaron de la práctica religiosa. Yo me he encontrado fascinado al ver el espectáculo de ver a decenas de miles de personas gritando 'faz divina misericordia'".

"A San Sebastián llegué con 47 y ahora ya tengo 60. Creo que allí dejé mis energías", ha dicho el nuevo obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, monseñor José Ignacio Munilla, a Irene Pozo en COPE. "Estoy muy contento de haber dado lo mejor de mis energías allí y lo que me he traído en la maleta son, no sé si madurez, pero sí experiencia. Pienso que en la vida pastoral, ser más joven te da más posibilidades, pero con más experiencia tienes otra bagaje".

Sobre su llegada a la diócesis después de los momentos más duros de la pandemia, monseñor José Ignacio Munilla ha comentado que ha sido una gran acogida por parte de los fieles, y que la situación sanitaria ha significado una experiencia de Dios muy íntma para muchas personas: "sin embargo, también ha sido un desorden de las iniciativas de la vida pastoral que hay que retomar, reconducir y volver a formular.