Miguel García-Baró, en COPE: "Hay que ganarse la confianza de las víctimas a pulso"

La Conferencia Episcopal Española que en una apuesta por la total trasparencia, ha hecho público esta segunda parte Informe “Para dar luz”, que actualiza el primero enriqueciendo los datos recogidos por las oficinas de atención a las víctimas con los datos y recomendaciones, tanto del Informe del Defensor del Pueblo como del Informe encargado al despacho Cremades & Calvo-Sotelo, además de otros ofrecidos por diversas instituciones. Un esfuerzo muy importante para conocer la realidad, establecer medidas de protección y prevención, juzgar el daño causado, y sanar y reparar, en la medida de lo posible, a las víctimas. Miguel García-Baró es el coordinador del Proyecto Repara en Madrid, la oficina de atención a las víctimas que puso en marcha en 2020 la archidiócesis de Madrid. Hoy nos atiende en La Linterna de la Iglesia.

Estamos hablando de un importante documento, muy completo con 3 volúmenes y un anexo, un documento de síntesis. Es desde luego un documento importante, un informe muy completo que decíamos se ha hecho gracias las aportaciones de diversas organizaciones. Miguel García-Baró nos comenta su primera impresión de este documento: “Una de las cosas mu buenas que tiene el informe es que está abierto, esta en marcha. Forma parte de una investigación que será constante. Hará que disminuya el problema. El intento puede ser muy fecundo. Es una pena que no tomara la iniciativa antes la Iglesia, hubiese sido muy muy bueno. Ahora el camino si es muy prometedor”.

Las diócesis desde el primer momento se ofrecieron a colaborar en este trabajo. Porque una de las cosas más importantes para erradicar estos actos es que se difundan, que no se silencien, porque por parte de las víctimas el miedo, el temor y por tanto el silencio han guiado su actitud. Miguel García-Baró ha valorado esta respuesta: “Hay muchos testimonios recogidos en el informe del Defensor del Pueblo. Algunas víctimas tienen mucho recelo de acudir a la Iglesia. Hay que ganarse la confianza de esas víctimas a pulso. Entrar en un debate sobre las cifras es un horror porque lo que importa es la salud de las víctimas y la fidelidad de la transmisión del mensaje evangélico”.

Ha defendido siempre el Papa la urgencia de ventilar esta realidad y sentir esa vergüenza sanadora que abre las puertas a la compasión y ternura del Señor, sin confundir eso sí misericordia con justicia. El coordinador del Proyecto Repara en Madrid subraya los pasos que deben darse en este aspecto en el futuro más cercano: “En Repara y en el resto de oficinas tenemos todavía casos. En Repara se reciben muchos más casos de abuso intrafamiliar y sobre todo ya no se trata de pedofilia sino de abuso sexual a mayores y en muchos casos de abuso espiritual. También habrá que afrontarlo. Muchos detalles que al principio no se habían pensado bien, se están superando y conviene que se superen del todo. Tenemos programas de formación que van calando en la sociedad. De manera que ahora por fin la sensibilidad social cambia y también dentro de la Iglesia. Había sacerdotes muy escépticos pero que cuando han conocido víctimas reales han pasado a la acción a escucharlas y a sanarlas plenamente. Ojalá en el derecho canónico pasen a ser sujetos activos. Vamos a inaugurar cursos de sensibilización muy efectivos. Y necesitamos que las oficinas de atención tengan mucha más publicidad. Mucha gente no las conoce y además son gratuitas”.