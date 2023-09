"La legislación europea no está facilitando una migración ni legal ni segura"

El Papa Francisco a menudo nos recuerda cuatro palabras con las que resumir el reto migratorio: acoger, proteger, promover e integrar. Un itinerario que la Iglesia conoce bien.

La CEE y las diócesis del noroeste de África están trabajando en una “guía atlántica de hospitalidad” para las personas que optan por esta ruta migratoria. Una noticia que conocíamos esta semana en el marco de la presentación de la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado 2023, que se celebra este próximo domingo con el lema ‘Libres de elegir si migrar o quedarse’.

“La Iglesia lleva la hospitalidad en su ADN. Estamos apelando a la cooperación internacional para responder al fenómeno. Esta guía busca ser canal de comunicación fluida entre países de origen y de tránsito y facilitar espacios seguros. El director del Departamento de Migraciones de la CEE es Xabier Gómez: “Se busca extender la cultura de la hospitalidad y fomentar el trabajo en red entre diócesis y países que afrontan los mismos desafíos. Tenemos que buscar espacios seguros para que las personas que decidan migrar lo hagan con seguridad. La legislación es europeas no están facilitando una migración legal y segura. La iglesia procura fomentar esa cultura de la hospitalidad”.

El derecho a no migrar no está tipificado pero la Doctrina Social de la Iglesia lo recoge. Xabier Gómez indica que el Papa Francisco llama a ello: “El Papa ha pedido una reflexión para que el derecho a no migrar esté tipificado. Son tantos los países con conflictos armados que no hacen posible este derecho…

La Iglesia en España ya está llevando a cabo dos proyectos de éxito. Los corredores de hospitalidad que ya se están dando con migrantes llegados a Canarias que han llegado a la Península o la revitalización de la España vaciada a través de la Mesa del Mundo Rural. Nos lo cuenta Xabier Gómez: “En la iglesia española tenemos varios proyectos en marcha que tratan de fomentar a nivel local proximidad. Como cristianos creemos que la salvación viene por la cercanía y la proximidad”.