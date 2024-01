Isidro Catela, ante el estreno de una nueva temporada de "Eméritos": "Son entrevistas de esperanza"

Arranca en TRECE, este sábado, la segunda temporada de 'Eméritos, un camino de fe' que repasa la trayectoria de los obispos españoles que ya no se encuentran al frente de una diócesis pero que tienen mucho que contarnos. El artífice de este proyecto, Isidro Catela, ha pasado esta noche por los micrófonos de La Linterna de la Iglesia: “Vamos a arrancar con otros 10 obispos conocidos por todos. Muchas cosas por contar y algunas son unas perlas maravillosas. Hay un hilo conductor y se da la oportunidad de que hablen de lo divino y de lo humano. Ese hilo incluye preguntas sobre sus miedos, sobre la oración, sobre sus padres, sobre su pueblo, sobre la muerte...”.

El arzobispo emérito de Granada, Francisco Javier Martínez, será el primer protagonista de ‘Eméritos’ este sábado: “Con Don Javier aflora ese sentido del humor. Son capaces de divulgar muy bien grandes verdades de lo divino y de lo humano. Hay una clara intención de que la entrevista sea reposada y haya una profundidad en la conversación. Queremos sacarlos del esquema habitual del día a día. Si los hemos escuchado en sus diócesis en las homilías pero no así. Pone en valor los acentos particulares de cada obispo y su faceta más humana y que pone rostros. Enlaza con cuestiones universales porque en todos está la vocación, nuestros gozos, nuestras sombras… Hay también referencias a la actualidad respecto a la especialización de cada obispo”.

Esta temporada va a seguir la estela de la anterior donde pudimos conocer no solo su faceta como obispos sino también sus recuerdos como sacerdotes, religiosos, su infancia… En definitiva su lado más humano: “Que nadie espere entrevistas de nostalgia sino de esperanza. No se trata de hacer memoria de la historia que se queda anquilosada en el tiempo. Anécdotas hay muchas. Ellos en este formato de programa descubren el gran trabajo del equipo de detrás y cuestiones técnicas. Hay tomas falsas y momentos de diversión que nos quedamos para nosotros. Yo me lo paso muy bien y ellos también lo disfrutan”.