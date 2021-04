Irene Pozo: "La Iglesia siempre va a poner en el centro a la persona y la dignidad del trabajador"

Casi casi es 1º de mayo, fiesta de san José Obrero y un día propicio para reflexionar sobre la realidad del mundo del trabajo y de la situación actual que se vive. No hay que pensar mucho para darse cuenta que esta pandemia ha afectado a empresas y trabajadores, muchos consiguen capear el temporal como buenamente pueden, otros han tenido que echar el cierre a sus negocios y muchas personas se han visto sin trabajo en este tiempo que también se ha llevado por delante tantas vidas, muchos de ellos por defender precisamente su puesto de trabajo.

Pero a pesar de las dificultades y de los tiempos tan difíciles que vivimos, la vida sigue y se abre paso ante esta realidad donde la tasa de desempleo supera el 16% y donde nuestros jóvenes tienen muy difícil encontrar un trabajo: el año 2020 cerró con una tasa de desempleo juvenil del 40,1%, casi 10 puntos por encima del ejercicio anterior.

Está claro que la pandemia está debilitando el derecho al trabajo y también precarizando en este aspecto a millones de personas. Más datos: el 13% de los trabajadores son pobres; o el 48,1% trabaja en una jornada parcial no deseada… ¡Cuántos trabajadores en condiciones precarias vemos en las colas del hambre…!

Y te preguntarás ¿qué tiene que ver la Iglesia en todo esto? ¿Cómo dar una respuesta desde el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia al mundo del trabajo? Pues está claro, la Iglesia es Evangelio, y siempre va a poner en el centro a la persona. La dignidad del trabajador y la necesidad de luchar por esa dignidad del mundo del trabajo.

Pero no puede hacerlo sola, es trabajo de todos, como parte de la sociedad, abrirnos al diálogo para promover cambios. Estos días me acuerdo mucho del que fuera responsable de la Pastoral Obrera en la CEE, fallecido hace unos meses, monseñor Algora, cuando en una entrevista hablaba de unas palabras suyas sobre la reforma laboral que algunos medios malinterpretaron en aquel momento, y de cómo se maneja a la Iglesia desde un lado u otro y acababa diciendo algo muy cierto que además en estos días tiene mucho sentido: “la Iglesia no es de derechas ni de izquierdas. La Iglesia es la Iglesia y tendrá dentro a personas que quieran hacer las cosas desde cualquier postura política".

Lo dicho, querer es poder, y como dice el Papa Francisco: “que a nadie le falte el trabajo, la dignidad del trabajo, y un salario justo”.