Irene Pozo: "Desde el amor todo se puede, generación tras generación"

Hoy es un día muy especial para mí. Un 21 de julio de 1923 nacía mi abuela Julia. Hoy hubiera cumplido 100 años. Mi abuela ha sido, junto con mi abuelo, uno de los pilares más importantes de mi vida. Creo que no me equivoco si hablo también en nombre de mi hermana y de mis primos.

Todos recordamos esa tableta de chocolate que siempre tenía escondida para cuando íbamos a visitarla. O las veces que nos pedía, mientras cosía con sus ojos ya cansados, que por tercera vez la enhebrásemos la aguja. El mueble de su máquina de coser, era un tesoro. En cada uno de sus cajones escondía algo. Pero a mi me hacía especial ilusión cuando sacaba de ellos una caja blanca, que en su día sirvió para guardar gasas médicas, pero que estaba llena de botones que hacían las veces de monedas cuando jugábamos a las tiendas.

La cocina de mi abuela, mi tata como la llamamos todos los nietos, en la que pasaba muchas horas, olía a puchero, a familia y a calor. Allí había una mesa enorme donde nos sentábamos todos. También olía a galletas y a café. Quizá por eso me acuerdo de ella cada mañana, porque en aquella lata que ella usaba para guardar el café molido, hoy conservo yo el mío.

Es verdad que siempre nos tenía entre sus faldas, contándonos historias que nos hacían abrir mucho los ojos. Yo recuerdo como un día, abrió uno de sus cajones secretos y de él sacó una reliquia del padre Claret que me regaló diciéndome que le rezara mucho porque me iba a ayudar a lo largo de la vida. Y es que la fe siempre la acompañó y siempre la transmitió. Un regalo con el que me siento enormemente bendecida y agradecida.

Ella fue todo un ejemplo, fue quien me enseñó a levantarme cuando me caía, a no rendirme y a confiar. También quien me enseñó a rezar. Primero, las ‘cuatro esquinitas’, después al Santo Niño del Remedio. Podría contar muchas cosas de mi abuela. A veces en el grupo de Whatsapp de mi familia alguien sorprende con alguna foto nueva. Es bonito cómo 100 años después ella sigue viva entre anécdotas y recuerdos. Y al final, te das cuenta, que las cosas bellas y buenas, permanecen para siempre.

Así era mi abuela Julia y esta es la huella que ha dejado en mí. Como tantos abuelos y tantos mayores cuyo ejemplo de vida nos deja hoy una lección increíble. Y es que desde el amor todo se puede, generación tras generación.