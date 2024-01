Irene Pozo: "En conciencia ecológica nos falta un pequeño empujón para estar en sintonía con Dios"

Cuando uno ve lo que está ocurriendo en la costa gallega con el vertido de pellets que ya afecta a varias playas del norte de España, se hace muchas preguntas. Indudablemente hay cosas que no se pueden evitar, los accidentes ocurren, pero muchas otras sí. El tema de los microplásticos en las playas no es algo nuevo, basta con dar un paseo por cualquier orilla y fijar un poco la vista en la arena.

Esto me lleva a pensar en la conciencia ecológica, concretamente en la necesidad de crear una conciencia ecológica integral. Cuidar el planeta, la casa común en la que habitamos y donde las nuevas generaciones tienen que desarrollar su modo de vida, es algo importante. Tenemos que trabajar por el futuro desde el presente. Hay que tener claro que la casa común no es solo nuestra sino también de aquellos que llegarán. Tenemos la responsabilidad de no robarles recursos, oportunidades y esperanza.

Pero va mucho más allá de esto. La ecología integral propone cuidar todos los aspectos de la vida humana y de su relación con la Creación. Todo está relacionado. En el mundo, todo está conectado. Es uno de los ejes de la encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco que hemos podido comprobar en numerosas ocasiones, sin ir más lejos durante lo vivido en pandemia.

Una vez alguien me dijo algo muy cierto, que la ecología no es una moda, sino algo que nos incumbe a todos. Sería injusto decir que no tenemos conciencia ecológica, las nuevas generaciones vienen pisando fuerte en este sentido, pero nos falta un pequeño empujón para ponernos en sintonía con Dios, el Creador, y renovar nuestro compromiso por el bien común. A eso nos invita la encíclica del Papa, a vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios como parte esencial de una existencia virtuosa.

Bienvenido a La Linterna de la Iglesia, te saluda Irene Pozo en este viernes, 12 de Enero.