Gabriel López Santamaría: "¿Se puede ser católico estando en contra del magisterio del Papa? Yo diría que no"

Se cumplen ocho de la publicación de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si' sobre el cuidado de la Casa Común. El desafío que plantea el cambio climático es enorme, lo estamos viendo cada año, porque las consecuencias que traen las alteraciones del clima son más notables y todavía hay personas que no terminan de ser conscientes del enorme reto que esto supone. Para concienciar sobre ello está en marcha la Semana Laudato Si', que promueve el movimiento homónimo y que trata de empujar a los católicos a cuidar de la Creación. De ello ha hablado con Irene Pozo en 'La Linterna de la Iglesia' Gabriel López Santamaría, el director de comunicación del movimiento.

López Santamaría ha señalado que todavía se puede poner freno al cambio climático: "La ciencia nos lo está indicando. Gracias a Dios, quedan muy pocas personas que siguen negando la evidencia y lo que nos dice la ciencia: que si hacemos cosas y las hacemos en los próximos años, antes del 2030, todavía podemos revertir las consecuencias más drásticas de la crisis climática". Ha recordado que "la Tierra se ha enfriado y calentado históricamente siempre, y se ha regulado a sí misma. Esta es un argumento que utilizan mucho los negacionistas para decir que no existe este cambio climático, o que es uno más".

"La realidad es que, en los últimos 100 años, el incremento de la temperatura en la Tierra está a un paso aceleradísimo, y esto es producto y consecuencia directa de la acción humana. Los causantes ya están indicados: el consumimo rapaz, el uso de combustibles fósiles, la tala indiscriminada de árboles, las industrias depredadoras que expolian determinados lugares y contaminan las aguas, que hacen cosas en países del Hemisferio Sur que no les permitiríamos hacer por ley en el Hemisferio Norte. Todo eso es lo que está incrementando exponencialmente el riesgo y las consecuencias de la crisis climática", ha apuntado.

López Santamaría también ha explicado que es difícil ser católico y, a la vez, ser negacionista del cambio climático: "Como poder, no puede serlo. Y los hay. Hay algún sacerdote, algún religioso... que lo son. Yo creo que que es una falta de sentido común, una falta de conocimiento y una falta de mirada más abierta. A veces, el sesgo ideológico juega mucho. ¿Se puede negar el cambio climático a estas alturas? Yo creo que no. Con las evidencias que hay sobre la mesa no se puede negar. ¿Se puede negar la Tradición de la Iglesia, desde san Francisco de Asís para aquí, en todo lo que tiene que ver con descubrir al Creador en la Creación? Pues no. Ahora, que luego hay gente que por temas ideológicos crea cosas distintas... allá ellos".

"A veces se quiere presentar como que el Papa Francisco se sacó esto de la galera, o ha sucumbido a determinados ideales... y la verdad es que no. Ya digo, san Juan Pablo II, san Pablo VI, Benedicto XVI, quien fue 'el Papa verde' y quien hizo más hincapié en esto... ¿Se puede ser católico estando en contra del magisterio del Papa? Yo diría que no, y de ahí no solo hablamos de ecología, hablamos de otras muchas cosas", ha concluido en su entrevista con Irene Pozo.