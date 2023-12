Fernando de Haro, tras su viaje a Tierra Santa: "Los cristianos pueden marcar el camino de la paz"

La Navidad 2023 no va a ser una Navidad normal en Belén. La guerra entre Israel y Hamás marca este año la celebración del nacimiento de Jesús.

Fernando de Haro, codirector y copresentador de La Tarde de COPE ha estado estos días en Tierra Santa y nos cuenta desde lo personal la experiencia que allí ha vivido: “Era muy sorprendente. La gruta de la Natividad estaba vacía. En estas fechas suele estar muy concurrida y no había nadie. Allí viven de los peregrinos y ahora todas las tiendas están cerradas. Belén está en Cisjordania y para pasar de Israel hasta allí hay días que están abiertas las fronteras y días que no. En Cisjordania hay una situación de guerra velada. Hay tensión latente y la movilidad es muy difícil”.

Aun así, Fernando de Haro explica que hay personas que no pierden la esperanza. Tampoco lo hacen los cristianos con los que pudo hablar a su salida de misa: “Me decían que está navidad Jesús también viene y que ahora lo necesitan más que nunca. Dicen que ahora esperan al rey de la paz”.

Fernando de Haro también nos relata como fue su conversación en exclusiva con el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa: “En la conversación que tuve con Pizzaballa decía que hace falta que el dolor no se convierta en resentimiento y en violencia. Abogaba por un cambio en el liderato político y religioso. Los cristianos en Tierra Santa son un 2% de la población pero pueden indicar por donde pueden resolverse las cosas. La voz de Pizzaballa indica donde puede estar la esperanza. El papel de la minoría cristiana es muy importante. Me sorprendió Pizzaballa porque siendo un hombre que había trabajado tanto por la paz,no lo vi dominado por la desesperanza. No estaba dominado por una reducción ideológica. Tiene una fe que da mucha esperanza. La conversación fue un respiro por la solidez de su persona y por la solidez de su fe”.

El codirector y copresentador de La Tarde de COPE también nos ha relatado la ayuda que desde el resto del mundo se puede aportar a esta Tierra Santa: “La ayuda fundamental es la peregrinación. Yo animo a que la gente vaya. No es tan complicado. Puedes aterrizar en Tel Aviv y no he tenido sensación de peligro. Allí la sensación no es de guerra. Si hay algún valiente que vaya”.