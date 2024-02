La decisión de Anna que ha cambiado su vida: "Ahora soy más feliz"

Anna Grau tiene 26 años y es de Puigcerdà, de Gerona. De pequeña, todos sus compañeros de clase estaban apuntados a la asignatura de religión. Todos salvo ella que estudiaba ética e historia de las religiones. Nadie en su familia era cristiano y ni mucho menos eran practicantes.

En el colegio Anna empezó a sufrir bullyng y además le diagnosticaron una enfermedad que hizo que se hundiera por completo: “Sufría mucho y eso no casaba con que hubiese un Dios que realmente me amara”.

En este tiempo Anna empezó a hacerse muchas preguntas sobre su vida. Sentía un gran vacío en su interior que tenía que llenar de alguna manera. Un día y casi por casualidad conoció a un chico creyente al que le planteó todas sus dudas. Anna le dijo que no creía en nada pero casi sin quererlo su interior le llevaba a buscar más y más: “Aunque estaba convencida de lo que pensaba yo cada vez que esa persona me explicaba lo que pensaba, lo que le habían enseñado o lo que decía la Iglesia para mi tenía un sentido”.

Un grupo de amigos invitó a Anna a que conociera la delegación de juventud de Barcelona y lo que encontró allí hizo que cambiara por completo. Conoció a jóvenes como ella que se hacían sus mismas preguntas pero que eran inmensamente felices. Esa alegría hizo que se Anna se contagiara.

También mantuvo muchas conversaciones con el obispo Toni Vadell y finalmente Anna se decidió. Quería bautizarse. En la Vigilia Pascual de 2019 Anna fue bautizada, hizo la comunión y se confirmó. Ahora nos cuenta que su familia sigue muy sorprendida por su decisión pero que su vida ha cambiado: “Ahora me ven feliz y he cambiado. Tengo más esperanza y veo las cosas de distinta manera. Me dicen que los quiero mejor y que quiero a mis hermanos mejor”.

Fue el boca a boca y la realidad que encontró cuando se acercó a la Iglesia, a esa delegación de juventud, lo que hizo que Anna decidiera acercarse a la fe.

Una experiencia de Primer Anuncio que nos muestra cómo Dios es capaz de colarse por cualquier rendija. Aunque muchas veces somos nosotros los que damos la espalda a la fe. Vivimos en una sociedad compleja donde la misión que tenemos como cristianos de evangelizar se convierte en todo un desafío.