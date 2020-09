Conoce la historia de Djiby, el senegalés que entró en un CIE y lo define como "una cárcel"

La conocía esta semana a raíz del fallecimiento de una persona en su intento por saltar la valla de Melilla. La historia de la que te hablo es la de Djiby, un senegalés que con tanto solo 13 años se embarcó en una patera rumbo a Tenerife en busca de oportunidades. Allí estuvo tutelado como menor hasta su mayoría de edad. Fue en ese momento, desprotegido de todo cuando le detiene la policía y le lleva a un centro de internamiento de extranjeros.

Djiby aseguraba que, cuando llegó al CIE, se encontró un lugar que "se parece a una cárcel. Ves tanta gente en las literas, muchos hombres en el mismo cuarto, cada uno con su cama. Te privan de la libertad totalmente. A mí me detuvieron por no tener documentación... podrían buscar otras alternativas que hacer en lugar de meterme en una cárcel, como si yo fuera un delincuente, como si hubiera hecho algo malo. Y yo no he hecho nada malo. Simplemente, mi situación no está de manera regular. Entonces... meterme ahí no es nada agradable".

Las palabras que acabas de leer recuerdan algo que muchas veces se nos olvida y es que no se trata solo de migrantes. Son personas como tú y como yo, que un día llegaron a nuestro país en busca de oportunidades huyendo del hambre, la guerra, la persecución o la pobreza. Personas que tuvieron que abandonar una casa, un trabajo y una vida. Personas que pasan indiferentes ante los ojos del mundo como tantas veces ha dicho el Papa Francisco.

Acoger, proteger, promover e integrar sigue siendo una necesidad en la que todos debemos seguir trabajando sin descanso. En unos días, el 27 de septiembre se celebra la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. El lema de este año “Como Jesucristo, obligados a huir” trata de sensibilizar a la sociedad para que asegure los derechos de la dignidad humana a toda persona obligada a desplazarse.