1.500 leoneses asisten en Roma a los actos del Dulce Nombre de Jesús de León en el Jubileo de las Cofradías

Dos aviones, tres autobuses y decenas de vehículos particulares, han trasladado a Roma a los más de 1500 leoneses que no quieren perderse la gran procesión enmarcada en el Jubileo de las Cofradías mañana sábado 17 de mayo, en la que tendrá un destacado protagonismo la imagen del Padre Jesús Nazareno de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León, que invitada por la Santa Sede, a través de Monseñor Rino Fisichella, prefecto del Dicasterio para la Evangelización, ya celebra esta importante convocatoria hoy viernes con una serie de actos.

Comenzaba la mañana a las 9:30 h con un besapié al Padre Jesús Nazareno, besapié que se prolonga hasta las 20.00 horas en la Basílica de Sant´Andrea della Valle. También ha tenido lugar un concierto de la Agrupación Musical de la cofradía seguida de una eucaristía presidida por Luis Ángel de las Heras, Obispo de León. Por la tarde peregrinación a la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro del Vaticano de toda la expedición leonesa, a la que acudirán juntos más de 800 leoneses.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar COPE Misa presidida por el Obispo de León en Roma

​Gran procesión

Con un itinerario de cerca de cuatro kilómetros y una duración prevista de seis horas y media, junto a la imagen de Jesús Nazareno, mañana sábado 17 de mayo procesionarán por las calles de Roma más de medio millar de leoneses, entre los que se encontrarán 360 braceros y más de un centenar de miembros de la Agrupación Musical.

La gran procesión del Jubileo de las Cofradías partirá de Piazza Celimontana y recorrerá via Claudia, via Celio Vivenna, via di S. Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi para, tras girar de nuevo por via di S.Gregorio, continuar por via Celio Vibenna y regresar al punto de partida por via Claudia.

La procesión seguirá “el orden lógico de cualquier procesión”, de forma que en primer lugar caminará la Cruz Patriarcal del siglo XVIII de la Hermandad del Santísimo Sacramento de Mafra (Portugal), seguida por el cuadro de Santa Ana con la Virgen de la archicofradía vaticana de Anta Ana de los Palafreneros de la Ciudad del Vaticano.

El tercero en comenzar a caminar por las calles de la ciudad eterna será la talla del siglo XVII de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León. El ‘señor’ de León estará sucedido por dos crucifijos del Priorato Ligur de Cofrafías de Génova y el ‘Le Devot Christ’ de Perpignan (Francia), seguidos el de la Virgen de los Dolores de la Cofradía María Addolorata de Enna (Italia).

Cerrarán la procesión el Santísimo Cristo de la Expiración –conocido popularmente como El Cachorro- de la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio en su Dolor y Gloria de Sevilla y la María Santísima de la Esperanza de la Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza de Málaga.