Carlos Esteban: "Los problemas de la clase de Religión son artificiales, ideológicos, no de la pedagogía"

Más del 60 % de los alumnos eligen cursar la asignatura de Religión en las escuelas. Son más de 3 millones de niños y jóvenes los que optan por este tipo de educación. Esta semana, la Fundación SM ha organizado un encuentro, a través del Observatorio de la Religión en la Escuela, para que las diferentes confesiones religiosas presenten los nuevos currículos de sus asignaturas correspondientes a la nueva ley educativa, la LOMLOE, que comenzará a aplicarse el próximo curso 2022-2023 en los cursos impares.

El debate, en el que han participado Sara Lobato, de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España; Raquel Pérez Sanjuán; de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura; Ihab Fahmi, de la Comisión Islámica de España; y Luna Font. directora del colegio judío Ibn Gabirol de Madrid, ha estado moderado por Carlos Esteban, director del Observatorio de la Religión en la Escuela (ORE) de la Fundación SM, que ha participado en 'La Linterna de la Iglesia' para explicar las conclusiones del encuentro.

Esteban ha explicado que "varias religiones estuvieron hablando de la aportación del saber religioso de cada una de ellas a la educación integral. Y cada una pudo decir cuál era su aporte peculiar, pero nos llamó la atención a todos que había muchos elementos comunes y compartidos, hasta el punto que todos llegamos a la conclusión de que no estamos satisfechos con la LOMLOE porque no nos deja espacio suficiente para proponer nuestras contribuciones educativas".

El director del Observatorio de la Religión en la Escuela de la Fundación SM también ha señalado algunas de las conclusiones del encuentro: "Los profesores de Religión en sus aulas son el mejor apoyo del otro profesor de Religión. No solamente cada uno da clase de su confesión religiosa, sino que hacen experiencias conjuntas. Y nadie veía problemas ni con los alumnos, ni con los profesores, ni con las familias. La pregunta que surgía allí es 'si cuando se mira la clase de Religión de cerca no hay problemas en realidad, los que ven problemas, ¿desde dónde los ven y quiénes son? Los problemas que se ciernen sobre la clase de Religión son artificiales, son provocados, son de la política educativa, son de la ideología, pero no de la pegagogía de la Religión".