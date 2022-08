El cardenal Juan de la Caridad García, en 'La Linterna de la Iglesia': "En Cuba hoy hay un gran deseo de Dios"

El próximo sábado, 27 de agosto, se celebra en Roma un Consistorio de Cardenales que va a crear a 20 nuevos purpurados. Una cita que no se va a perder el cardenal Juan de la Caridad García, arzobispo de San Cristóbal de La Habana, Cuba, que, como ha contado a Natxo de Gamón en 'La Linterna de la Iglesia', confía en que esta reunión dé buenos frutos para el futuro de la Iglesia: "Espero que el Espíritu Santo se pasee y haga lo que estime conveniente".

El arzobispo de La Habana también ha explicado que el principal reto que tiene la Iglesia universal es "anunciar el Evangelio, anunciar a Jesucristo, el Camino por el cual nunca nadie se ha perdido… Esa es nuestra gran misión ante un mundo que va desconociendo a Dios en números significativos". Una misión, eso sí, que el cardenal Juan de la Caridad García considera que está en buenas manos con el Papa Francisco: "Ha hecho a la Iglesia más creíble, más humana".

Además, el proceso sinodal que estamos atravesando también ha ayudado a que dicho reto llegue a buen puerto, a pesar de que, al principio, el cardenal García no esperaba demasiado de él: "Cuando el Papa anunció lo del sínodo, muchos, entre ellos yo, no tuvimos una gran fe. Pero parece que el pequeño grano de mostaza ha terminando haciendo grandes cosas".





Las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia: "Deseamos un diálogo mayor en relación a los problemas de la Iglesia y a las necesidades del pueblo"

El arzobispo de La Habana también ha hecho balance de los 50 años que han pasado desde su ordenación, con autocrítica, pero con esperanza: "Pude ser más santo y no lo he sido. Pude ser mejor sacerdote y no lo he sido. Aunque todavía tengo la ilusión de progresar en el camino de la fe". También ha repasado cómo ha cambiado la situación de su país en este periodo de tiempo: "En Cuba, durante muchos años, se enseñó a no creer. Pero hoy hay un gran deseo de Dios y, claro, tenemos que catequizar porque ese deseo se puede desviar al sincretismo".

El cardenal también ha explicado que hay una mayor comprensión hacia la Iglesia por parte del Gobierno cubano: "Al principio nos echaba a un lado, después hubo conversaciones y hubo muchos progresos en cuanto a la fe. Y ahora estamos estancados, deseamos hablar, porque no hemos tenido facilidades para conseguir lo que pedimos en un diálogo mayor y de un mayor entendimiento en relación a los problemas de la Iglesia y a las necesidades del pueblo".

La labor social de la Iglesia en Cuba: "Tenemos la obligación de estar cerca de quienes necesitan de un mayor cariño y auxilio "

El cardenal Juan de la Caridad García es conocido por hacerle honor a su nombre y pasar mucho tiempo con las personas descartadas de la sociedad, algo que no oculta: "Estar al lado de las personas nos hace conocerlas, saber sus necesidades, amarlas… Y, como seguidores de Cristo, tenemos la obligación de estar cerca de quienes necesitan de un mayor cariño y auxilio". Aunque tampoco presume de ello: "Esa es nuestra misión, no creo que yo sea mejor que otros sacerdotes que también realizan esta labor de forma extraordinaria".

La labor de la Iglesia en un país como Cuba es muy necesaria ante la precaria situación que se atraviesa en muchas partes del país: "Hay una cercanía a los enfermos en la medida de las posibilidades ante la escasez de medicinas. También, en la colecta, la gente lleva viandas y alimentos". También hay un importante trabajo de acompañamiento a los presos: "Hay una labor de ayuda, con abogados que tratan de aclarar a las familias cómo buscar una liberación de los presos, una disminución de las condenas...", explica el cardenal cubano.

Esto hace que a veces resulte duro, porque siempre se quiere ayudar a todo el mundo, pero no siempre se puede. Pero, aunque sea con la simple presencia, hay que estar ahí: "Quizás no podemos resolver todos los problemas de las personas, pero sí las podemos orientar, consolar, llorar con ellas y llenarlas de esperanza".





Agradecimiento a los sacerdotes españoles presentes en el país: "Dan un testimonio de fe, entrega y amor"

Por último, el arzobispo de La Habana ha mostrado su preocupación ante la situación que atraviesa la Iglesia en Nicaragua: "Estamos sorprendidos y asustados de esa persecución. Rezamos y le pedimos al Señor que haya un diálogo, porque conversar allana caminos y que el gobierno deje esa actitud tan agresiva".

El cardenal Juan de la Caridad García ha concluido la entrevista con un mensaje de agradecimiento a la labor que realizan numerosos sacerdotes españoles en Cuba, y que han decidido quedarse en la isla a morir en lugar de volver a España: "Agradezco la misión fiel y permanente que hacen en Cuba dando un testimonio de fe, entrega y amor".