El cardenal Cristóbal López, sobre Trump y León XIV: "El Papa juega en la Champions y Trump, en tercera regional"

El cardenal y arzobispo de Rabat, Cristóbal López, ha valorado la polémica generada por los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Papa León XIV.

En una entrevista en 'La Linterna de la Iglesia' de COPE, López ha afirmado estar convencido de que el pontífice "pasa mucho de todo lo que pueda decir Trump". Para ilustrar la diferencia entre ambos, ha utilizado un símil futbolístico: "El Papa juega en la Champions League, y Trump juega en tercera regional".

El Papa juega en la Champions League, y Trump juega en tercera regional" Cristóbal López Cardenal y arzobispo de Rabat

El arzobispo ha calificado las declaraciones de Donald Trump como algo que "casi roza la grosería" y que, aunque "habría que llorar ante eso, pero casi da más risa que pena". Según el cardenal, el presidente "juega desde la desventaja, entra al campo insultando, entra al campo haciendo faltas, y claro, lo lógico es que le saquen tarjeta roja".

"El Papa está por encima de eso"

Cristóbal López ha insistido en la absoluta serenidad que ha percibido en el Papa León XIV durante su reciente viaje a Argelia, asegurando que el pontífice "está por encima de eso" y no cree "que se deje arrastrar por esas cuestiones". También ha calificado como "la estupidez más grande" la afirmación de Trump de que el Papa fue elegido gracias a él, considerándolo "un buen chiste si no fuera que él lo dice en serio".

Si hay algún cardenal que quiere ser Papa, está loco" Cristóbal López Cardenal y arzobispo de Rabat

Ser Papa, una "responsabilidad extraordinaria"

Preguntado sobre el proceso de elección de un pontífice, el cardenal López ha reiterado una opinión que ya expresó antes del cónclave. "Si hay algún cardenal que quiere ser papa, está loco, o está loco de la cabeza o está loco de poder", ha sentenciado. Considera que es una "responsabilidad extraordinaria" y que un candidato que exprese su deseo de ser Papa "se ha quemado completamente" y "no tiene absolutamente ninguna posibilidad".