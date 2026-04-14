Cristóbal López, arzobispo de Rabat, afirma que León XIV es "mensajero de paz" frente a la "gente irresponsable y loca" que provoca nuevas guerras

El arzobispo de Rabat, Cristóbal López, ha defendido a León XIV y sus llamadas por la paz frente a las críticas que ha recibido de Donald Trump, que acusó al Papa de ser “débil ante el crimen” con motivo de la guerra en Oriente Medio.

En un mensaje a COPE, López asegura que el Papa ha viajado a África como “mensajero de la paz en un momento crítico para la humanidad”, mostrando su repulsa a las guerras provocadas “por gente irresponsable y loca”.

De ahí que para el arzobispo español, es momento de secundar a León XIV y ser altavoz de sus llamados de paz: “Es insoportable que se le critique justamente por hacer la llamada a la paz, porque se opone a la guerra y quiere que haya fraternidad universal como el Evangelio nos pide”, ha destacado Cristóbal López, en respuesta al presidente de EEUU.

CRistóbal lópez, arzobispo de rabat: "Es el continente en el que la Iglesia crece más"

Sobre la gira africana del Papa que se prolongará hasta el próximo 23 de abril, el arzobispo de Rabat considera que pone de manifiesto la importancia que concede el Sucesor de Pedro a la Iglesia del continente y a los cristianos presentes en Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. “Es el continente en el que la Iglesia crece más. Pero no interesa tanto el número, sino el ser signo, luz y sal de la tierra en este continente en crecimiento”, ha opinado.

A juicio de López, la visita de León XIV constituye un espaldarazo “a la presencia minoritaria pero significativa de las Iglesias del Norte de África”, a la par que un avance hacia el diálogo interreligioso en países como Marruecos, Libia, Túnez y Argelia “que formamos una conferencia episcopal”, ha aseverado.