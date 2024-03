Así son las mujeres de entornos muy duros que emprendieron con la ayuda de las Siervas de San José

Son muchas las voces que hoy se han unido para dignificar el papel de la mujer en la sociedad desde distintas realidades eclesiales. En este Día Internacional de la Mujer, la periodista Ana Medina ha dado a conocer en 'La Linterna de la Iglesia' el trabajo de la ONG Taller de Solidaridad, fundada por las Siervas de San José, que en estos días recorre España con la exposición 'Enredadas en el cambio'.

Esta muestra fotográfica, que pone rostro a su trabajo y a los logros de siete mujeres de diferentes países y con circunstancias distintas, que han logrado echar a andar proyectos de emprendimiento dignos de ser conocidos.

Uno de ellos es el de María Luisa Flores. Esta panadera boliviana ha sido acompañada por esta ONG y es una de las protagonistas de estas fotografías, que muestran la evolución de su vida: «En la actualidad yo diría que me va mucho mejor porque es todos los días mi trabajo. Pero ahora no solamente me dedico ya a lo que es la panadería, también hacemos torta, brazo de gitano, hacemos un montón de masa para lo que hacía yo antes, así que ahora es mucho mejor mi taller. Para mí es un sueño hecho realidad».

La campaña 'Enredadas en el cambio' surgió en 2019 y busca consolidar una red internacional de emprendimiento y solidaridad que impulse la lucha y el trabajo de estas mujeres y las visibilice como referentes de liderazgo.

Entre ellas encontramos a Sofía, una mujer gitana, madre y esposa muy joven, que entró a formar parte de una cooperativa de reciclado de aceite de cocina para convertirlo en biodiesel. También Lisbeth y Lurdes, otras dos emprendedoras de esta muestra, una nicaragüense y una boliviana, mujeres de realidades distintas, pero que han descubierto “que tienen muchas más cosas en común que diferentes” y han sabido acoger las oportunidades que la vida les ha brindado de la mano de esta fundación de las Siervas de San José, Taller de Solidaridad. Todas han sido inmortalizadas por profesionales de la fotografía, mostrando la fuerza de su empeño y su valía.

Hasta el 31 de marzo está en el Centro Juvenil de Chamberí en Madrid. Los lugares que visitará después y todos los detalles de esta ONG están en tallerdesolidaridad.org.