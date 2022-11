Ana Medina: "'El Cura de la motosierra' lleva 22 años reparando tejados"

Poco hablamos de la Iglesia en nuestros pueblos y aldeas. Y es que, por mucho que queramos, la comunicación está centrada en las grandes ciudades y se olvida la mayoría de las veces de las periferias, pero esta semana te traigo una foto y una historia que se ha hecho viral y que nace en el pueblo de Cebrecos, en Burgos. La protagoniza un cura que ha sido conocido como “El cura de la motosierra”. Y no es para dar miedo, sino para dejarnos boquiabiertos. Fermín Gonzalez, que ese es su nombre, tiene 68 años pero desde hace 40 es cura rural en esta tierra. Se topó de entrada con las grandes necesidades del templo, que precisaba de un tejado nuevo. Como no había dinero para encargarlo, no tuvo dudas en ponerse a ello y trabajar. Acompañado de personas del pueblo, lleva 22 años haciendo tejados para todos los edificios que lo requerían. Como él mismo afirma, así se construye el templo físico, la casa, el taller, pero, aún más importante, se construye comunidad sobre buenos cimientos. Un ejemplo de cómo la Iglesia en el entono rural está atenta a las necesidades, se remanga, hace lo que sea necesario, familia, comunidad, Iglesia sinodal.

Ana Medina

Ana Medina es periodista y escritora. Desarrolla su labor profesional en la Delegación de Medios de Comunicación de la Diócesis de Málaga y colabora en prensa, radio y televisión con diversos medios nacionales, como COPE, TRECE y la revista Ecclesia entre otros. Doctora en Comunicación Audiovisual, es profesora en los Centros Teológicos “San Pablo” de Málaga y autora del libro “La Iglesia y la alegría de comunicar”, editado por la Diócesis de Málaga. Más recientemente, ha publicado el poemario “Vagón Silencio” (ed. PPC, 2021). En 2020 recibió el I Premio de Poesía en Tiempos de Dificultad de la Fundación Cultural Herrera Oria.