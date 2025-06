La vida contemplativa, una vocación en crisis en "un que tiene muchos ídolos que impiden seguir al Señor plenamente”

Este domingo, 15 de junio, la Iglesia celebra la 'Jornada Pro Orantibus' coincidiendo con la Solemnidad de la Santísima Trinidad. Una fecha especial dedicada a orar, a valorar el testimonio silencioso pero fecundo de los religiosos y religiosas a la vida contemplativa. Son hermanas y hermanos que desde el silencio de los monasterios sostienen al mundo con su oración constate y su vida entregada y con su fe profunda.

Una de ellas es Sor Inmaculada de Jesús, religiosa dominica contemplativa en Murcia que descubrió su vocación en la JMJ de 1989 con Juan Pablo II. Al entorno le costó entender su decisión.

“Me decían que por qué no me iba a la vida misionera. Era normal, se entiende que te encierras en un monasterio y no te iban a ver más, que te separabas de la familia y les costó aceptar mi vocación”, ha explicado en 'La Linterna de la Iglesia'.

"cuando uno le da la espalda a Dios se pierde la oportunidad de ser plenamente feliz”

En este sentido, la religiosa contemplativa es “retirarse del mundo no porque sea malo, sino para buscar un lugar idóneo, como ese clima necesario para el silencio, la soledad y dedicarse solo a Dios sin distracciones, sin nada que te aparte de lo único necesario”.

Aunque pueda parecer contradictorio Sor Inmaculada de Jesús asegura con firmeza que la mayor libertad se experimenta “en la obediencia”, ya que no vives “para ti mismo, sino para otros”, y hace alusión a las palabras de Jesús cuando en el Evangelio expresa “nadie me quita la vida sino que yo la entrego libremente”.

En estos tiempos complejos donde la secularización avanza en Occidente, la religiosa dominica pide a la sociedad “no dar la espalda a Dios”, con el argumento de que “es como ir contra uno mismo”. “Hemos sido creados por Él y cuando uno le da la espalda a Dios se está dando la espalda así mismo y se pierde la oportunidad de ser plenamente feliz”.

"el mundo de hoy genera muchas distracciones que impiden seguir al Señor plenamente”

A juicio de Sor Inmaculada de Jesús, “en el mundo se experimenta una felicidad muy mundana”, pero considera que “no se alcanza esa plenitud que te da Dios, que te sacia plenamente y hace sacar de ti todo lo bello y verdadero”.

Cuestionada por las vocaciones hoy a la vida contemplativa, reconoce que “vivimos tiempos de sequía y crisis, no porque el Señor deje de llama, sino porque las personas, los jóvenes tienen mucho miedo a dejar su vida en manos de otro con mayúsculas que es Dios”, ha opinado.

Para la dominica, el mundo de hoy es “muy seductor”, lo que genera “muchas distracciones, muchas ataduras, muchos ídolos que impiden dejarlo todo y seguir al Señor plenamente”, ha agregado.