Argüello destaca que la vocación surge de la entrega a los demás: “Los jóvenes viven en una cultura que hace un elogio extraordinario de la autonomía”

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha asegurado en 'La Linterna de la Iglesia' que el Congreso de Vocaciones es un motivo “de alegría”, ya que permite a los bautizados caer en la cuenta de que “somos agraciados por un inmenso don, el don mismo de la vida, y eso lleva consigo decir que Dios nos ama”.

Y es que como ha recalcado el también arzobispo de Valladolid, “el ADN de la vida es que es un don” que comparten todos los hombres y mujeres del mundo, lo que ha permitido a muchos de ellos, opina, “descubrir una senda de plenitud”.

El Congreso de Vocaciones, que se celebra este fin de semana bajo el lema '¿Para quién soy?', contribuye a reforzar el sentido de la vocación en la propia Iglesia. Para Argüello, esto puede lograrse siempre que se tenga claro que la renovación eclesial “pasa por la fidelidad de la Iglesia a su vocación, que luego debe vivirse en la vocación de cada uno”, ha subrayado.

De ahí, agrega el presidente del episcopado español, que cada uno de los bautizados trate de cultivar no solo la vocación propia, sino las demás: “Yo por ejemplo soy ministro ordenado, pero no tengo que estar solo obsesionado por la gente que viene al seminario, sino que me preocupa la vocación de los laicos, de la vida consagrada, de las situaciones de pobreza, de que haya hombres y mujeres que consagren su vida a estar cerca de los pobres, o qué decir de la vocación al matrimonio, o personas que no se han casado y han vivido su soltería que la relean y descubran que quizás haya un camino vocacional de entrega a los demás”, ha planteado.

"en el corazón de los jóvenes hay un deseo de plenitud”

Pero el camino está lleno de piedras, especialmente para los jóvenes, que viven en medio de una cultura que “hace elogio extraordinario de la autonomía, la independencia, de los que hemos llamado en la Conferencia Episcopal estos años la desvinculación, pero en el corazón de los jóvenes hay un deseo de plenitud”, defiende Luis Argüello en 'La Linterna de la Iglesia'.

Un deseo de plenitud, puntualiza el presidente de la Conferencia Episcopal, “con quien hay que dialogar para desde el testimonio de vida hacer caer en la cuenta de que la plenitud no surge de la autorreferencialidad, sino al contrario, surge cuanto más ofrezcamos nuestra vida a los demás”.

Pero esa entrega a los demás, recuerda Argüello, es difícil de realizar “si no tiene una experiencia primero de ser amado”, y para adquirir esta experiencia de saberse llamado “tiene que ponerse en la escucha y debe hacer un viaje interior en el que aparecen estorbos”, ha alertado.