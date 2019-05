La tecnología que protege a los menores en el autobús

Alberto Herrera ha vuelto a sorprender a su padre. ¡Una semana más! El hijo de Carlos se ha presentado en el estudio para hablar de lo último en tecnología para proteger a los menores cuando van en el autobús. Son los sistemas de retención infantil.

Además, Alberto ha desenfundado dos nuevos temas de su playlist particular. La sección arranca con Sanctified de Rev Sekou y termina con el I just want to tell de Robert Finley. Canciones que... ¿le habrán gustado a Carlos Herrera?, ¿se las llevará para su RadioCarlitos Deluxe?

'Yo te lo explico, papa' es el espacio en el que Alberto presenta innovación y tecnología a su padre y la mezcla con buena música. ¡Dale al PLAY!